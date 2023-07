Stretnutia Midi a Scoobyho s klientmi Hospicu Milosrdných sestier sa odohrávajú už od roku 2021. „Samotnú hipoterapiu robíme pre deti už od roku 2016 a do hospicov a zariadení pre seniorov chodíme od roku 2021,“ povedal Miloš Karell z Občianskeho združenia Hipoško.

Do hospicu chodia Midi a Scooby od apríla do októbra a to aspoň dvakrát do mesiaca. „Hipoterapia prebieha tak, že pacientov hospicu vyvezú von do exteriéru pred budovu, do tieňa. My potom prichádzame so zvieratami. Najprv ide kobylka Midi. Sila terapie spočíva v dotyku,“ hovorí Miloš Karell.

Klientmi hospicu sú pacienti v rôznom veku. Najčastejšie však ide o starších ľudí. „Oni zažili zvieratá počas svojho života, v mladosti. Pre nich je to aj oživenie spomienok. Užívajú si dotyk, hlavne babičky si spomínajú ako v minulosti z hrivy koníka zapletali vrkoče,“ hovorí.

Midi je výnimočná kobylka. Je doslova médium a dokáže vycítiť, kde má pacient citlivé a boľavé miesto. Vyberá sa cielene za pacientom, ktorý ju najviac potrebuje. Nedávno zažili klienti aj zamestnanci hospicu doslova zázrak, keď Midi po týždni prišla opäť do hospicu a vybrala sa priamo za pacientom, ktorý miluje zvieratá a s ktorým sa stretla aj týždeň predtým.

„Sklonila sa a položila svoju hlavu na neho. Bol to silný moment,“ povedal M. Karell s tým, že práve Midi je mimoriadne senzitívna a sama sa vyberie tam, kde cíti, že je najviac potrebná. „My ju necháme voľne ísť k pacientovi a je na nej ako sa postaví, či skloní hlavu k pacientovi, či mu ju položí na hruď, alebo sa dá hladkať. Je to kobylka senzibilka, vycíti potreby pacienta,“ hovorí Miloš Karell.

Ten dodáva, že väčšinou ide o onkologických pacientov a veľmi často si Midi položí hlavu práve na citlivé miesto na tele človeka. Klienti hospicu sa na Midi a Scoobyho vždy veľmi tešia a mnohí pookrejú. „Mali sme tam aj pani, ktorú pred dvoma rokmi, po pár návštevách s Midi, prepustili domov,“ dodal.

Ďalší pacienti, ktorí majú stuhnuté telo sa dokážu pri zvieratkách uvoľniť. „Aj tí, čo sú v bdelej kóme sa usmievajú,“ hovorí M. Karell s tým, že práve Midi je kôň jeden z milióna. „Hneď sme vedeli, že je výnimočná, vycítili sme to v jej správaní, prístupe, bolo to šťastie,“ pokračuje.

Midi má 11 rokov a novofoundlanský pes Scooby 3 roky. Ten je úžasný svojou nesmierne priateľskou a pokojnou povahou. „Je to veľký, mohutný pes, ale povahovo pokojný, rozvážny, priateľský a kontaktný. Má canisterapeutické skúšky a je vhodný pre starých ľudí. Tí si môžu na ňom zlepšiť hrubú, jemnú motoriku, môžu ho česať, on je veľmi pokojný, drží a je veľké médium. Človek sa pri ňom upokojí,“ uzavrel Miloš Karell.

Hipoško spolupracuje s Hospicom milosrdných sestier v Trenčíne. Ten je zariadením, ktorý poskytuje ľuďom s chronickou, nevyliečiteľnou chorobou špecializovanú paliatívnu starostlivosť. V hospicoch je kladený dôraz na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, na to, aby pacient nebol v ťažkej chvíli sám a aby netrpel neznesiteľnou bolesťou.

Anketa Veríte, že zvieratá dokážu svojimi schopnosťami zlepšiť stav chorého človeka? Áno 95% Nie 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: