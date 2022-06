V prihraničných oblastiach v Rakúsku žijú tisíce Slovákov. Iní tam zas denne dochádzajú za lepšou prácou. Niektorým sa však život poriadne skomplikoval, kedže sa do neďalekého Hainburgiu nemajú už niekoľko mesiacov ako dostať.

Poslednú komerčnú autobusovú linku, ktorá tam chodila z Bratislavy, totiž dopravca Slovak Lines nečakane zrušil v polovici novembra 2021. Stalo sa tak spolu s ukončením ich prevádzky regionálnej dopravy v Bratislavskom kraji.

Župa opätovne pripomínala, že sa linku pokúsi obnoviť. Predseda kraja Juraj Droba minulý týždeň na sociálnej sieti oznámil, že ak pôjde všetko podľa plánu, autobus bude znova premávať od 5. septembra. "Financovať nám ju pomôže mesto Bratislava a Dolné Rakúsko. Ďakujeme vám za trpezlivosť," dodal na záver krátkeho statusu na svojom oficiálnom profile.

Ako je však už pomaly na Slovensku zvykom, večne nespokojní ľudia mu to opäť pekne vytmavili. "Ďakujeme za "možno v septembri"," znel jeden z komentárov, ktorý napísal jeho nespokojný fanúšik. Do župana si rypla aj Zuzana: "Ešteže máte na krku voľby, aspoň čo, to sa urobí aj pre občanov," napísala. V podobnom duchu sa vyjadrila aj Lucia, ktorá napísala, že "idú voľby, treba nasľubovať hory doly".

Drobovi už rupli nervy a neprajníkom odpísal poriadne štipľavý komentár. CELÝ STATUS AJ JEHO REAKCIU NÁJDETE TU >>