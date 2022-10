"Odišiel zo Ždiaru smerom na Kopské sedlo, odtiaľ mal pokračovať po modrom turistickom značení do Tatranskej Javoriny. Tam ho v dohodnutý čas čakal kamarát, ktorý ho mal odviezť autom domov. Keď sa turista nevrátil a neozval, oznamovateľ po šiestich hodinách kontaktoval záchranárov," uvádza HZS.

Operačné stredisko tiesňového volania HZS požiadalo Stálu službu pátrania Prezídia Policajného zboru SR o lokalizáciu mobilného telefónu nezvestnej osoby. Tá potvrdila, že v čase medzi 14.00 a 15.00 h sa Poliak nachádzal na Slovensku. "Do terénu boli v noci vyslaní dvaja záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry, ktorí prešli turistický chodník z Tatranskej Javoriny do Kopského sedla a tiež Javorovú dolinu," dodáva HZS s tým, že v ranných hodinách sa vrátili na základňu, no nezvestného muža sa im zatiaľ nájsť nepodarilo.

V pátraní budú záchranári pokračovať aj počas nedele v súčinnosti s Letkou Ministerstva vnútra SR.