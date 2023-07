Andreja, oblečeného v rifliach a mikine po tom, čo strávil tri dni v policajnej cele, predviedla dnes policajná eskorta pred sudcu Okresného súdu v Prešove, ktorý rozhodoval o návrhu prokurátora o vzatí obvineného do väzby. Obvinený kráčal so sklonenou hlavou a s putami na rukách. Na otázku novinárov či ľutuje svoj čin, reagoval kladne.

Obvinený Nitrančan sa v pojednávacej miestnosti zdržal len zhruba 8 minút. S ostatnými úkonmi, až do vydania rozhodnutia sudcu ubehlo necelých 35 minút.

Sudca pre prípravné konanie Marek Čech muža obvineného z ohavnej vraždy svojho kamaráta vo vodách Štrbského plesa, poslal do väzby. Rozhodnutie podložil vyjadrením: "Z dôvodu, že by mohol pokračovať v páchaní trestnej činnosti, keďže už v minulosti bol odsúdený za násilnú trestnú činnosť, aj keď nie takéhoto závažného charakteru. A tiež je tu obava, že by mohol ujsť, keďže mu hrozí vysoký trest," dôvodil sudca. Na otázku, či sa obvinený priznal, uviedol, že nemôže na to odpovedať, rovnako nekomentoval ani to, či obvinený uviedol dôvody svojho konania. Potvrdil, len že svoj čin oľutoval.

Obhajca obvineného Erich Markocsy rešpektuje rozhodnutie súdu. "Poradíme sa s klientom o ďalšom postupe. Dokazovanie je ešte len na začiatku, uvidíme ako dopadne znalecké dokazovanie a aké budú závery posudkov znalcov."

Tragédii predchádzala hádka medzi mužmi. "Tá skončila tým, že obvinený sotil druhého muža do vôd. Štrbského plesa a následne mu zatlačil hlavu pod hladinu a držal ho tak dovtedy, kým prestal javiť známky života," informoval tesne po tragédii prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobaník. Andreja polícia krátko na to zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. "Po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre vyššie uvedený trestný čin. Na obvineného bol spracovaný podnet na vzatie do väzby," spresnil vtedy policajný hovorca.

Dramaticky vyvrcholila hádka dvojice mužov na brehu Štrbského plesa v stredu podvečer. "Spor skončil tým, že obvinený sotil nebohého do vôd Štrbského plesa a následne mu zatlačil hlavu pod vodu a držal ho tak dovtedy kým neprestal javiť známky života," informoval tesne po vražde prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobaník. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody 15 - 20 rokov.

