Most SNP, ktorý každý pozná hlavne kvôli známej reštaurácií UFO má poriadny problém. Najnovšie kontroly odhalili jeho veľmi zlý stav. Čo to znamená pre Bratislavčanov? Prídu o jeden z troch mostov, ktoré spájajú Petržalku s mestom?

Mesto Bratislava spravuje 143 mostných objektov. Ide o 113 mostov a 30 lávok pre chodcov a cyklistov. Z toho sú tri mosty mimoriadneho významu, pretože premosťujú rieku Dunaj a zabezpečujú tak prepojenie časti mesta na ľavom brehu s mestskými časťami na pravom brehu Dunaja. "Čo sa týka trojice dunajských mostov, ktoré má hlavné mesto v správe, sú na nich vykonávané pravidelné ročné prehliadky a tiež riadne hlavné prehliadky, z ktorých vyplynul ich skutočný stavebno-technický stav," vysvetľuje hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková s tým, že došlo k aktualizácií dokumentov.

Doteraz dostupné dokumenty totiž nedávali možnosť zhodnotiť skutočný stav mostov v správe mesta Bratislava. Schmucková hovorí, že každý z mostov sa nachádza v inom stupni stavebno-technického stavu, všetky mosty sú kontrolované a sú bezpečné.

Na Moste SNP bola vykonaná mimoriadna prehliadka, most tak prešiel jednou z najdôslednejších prehliadok za posledné roky a mesto má k dispozícií kvalitné odborné posúdenie, z ktorého vyplýva jeho aktuálny stavebno-technický stav. "Prehliadka ukázala najmä to, že na moste sú miestami porušené pozdĺžne zvary nosníkov ortotropnej mostovky. Na základe tohto zistenia je most aktuálne zaradený do stavebno-technického stavu VI (veľmi zlý)," hovorí Schmucková s tým, že most je však aj naďalej prevádzkovateľný a pre motoristov a chodcov bezpečný.

V súčasnosti sa podľa nej spracováva technologický postup opravy zvarov. V najbližšej dobe majú byť odprezentované odborné výsledky navrhovaných technológií zvárania a následne po tom mesto spolu so spracovateľom podkladov vyberie konkrétnu technológiu na opravu. K samotnej oprave, resp. k výberu zhotoviteľa mesto plánuje pristúpiť bezodkladne po ukončení spomenutých procesov, ktorých výsledkom bude technologický postup zvárania. "Prioritne je zámerom opraviť zvary bez úplného obmedzenia dopravy na moste."

Schmucková dodáva, že časť pre chodcov na Moste SNP bola nedávno obnovená a je vo veľmi dobrom stave - boli úplne obnovené skorodované oceľové časti obidvoch lávok pre chodcov a cyklistov a obnovená povrchová, priamo pochôdzna a priamo pojazdná vrstva. Súčasne sa obnovili povrchy na spojovacej rampe na Bratislavskej strane.

