Diaľničný most v smere z Popradu do Liptovského Mikuláša je od augusta 2018 úplne uzavretý. Postavili ho v roku 1984 ako súčasť úseku diaľnice D1 Liptovský Ján – Liptovský Hrádok. Jeho poškodenie odhalili pri pravidelnej prehliadke ešte v roku 2016.

Začala sa oprava, ktorá poukázala na silné narušenie betónu nosnej konštrukcie ľavého mosta na viacerých miestach. Nasledoval rozšírený diagnostický prieskum, ktorý potvrdil, že poškodenie je väčšieho rozsahu. Rozhodli, že ľavý most sa musí zbúrať a postaviť nový. A tak sa po piatich rokoch aj stalo. Most uplynulý víkend diaľničiari zbúrali.

Na snímke stavebné práce na obchvate diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 za mestskou časťou Bratislava - Vajnory 27. novembra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

Vodiči sa už viac ako 2 roky čudovali, prečo jazdia v tomto úseku obmedzenou 60/km-rýchlosťou a to iba v jednom pruhu, napriek tomu, že na moste sa nepracuje. Toto obmedzenie spôsobil havarijný stav mosta v spomenutom úseku.

V decembri 2020 vydali stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v januári tohto roka. Kompetentní rozhodli, že most treba zbúrať a postaviť nanovo, pretože rekonštrukcia by bola finančne aj časovo náročnejšia. Nič tak už nebránilo tomu, aby posledný marcový víkend starý most zbúrali. Práce však skomplikovali mohutné železné výstuže v konštrukcii mosta a masívne betónové bloky. Preto most búrali dlhšie, ako pôvodne plánovali.

Čo bude s novým mostom čítajte na ďalšej strane!