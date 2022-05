Sympatická blondína Monika Nemčoková je majiteľkou známeho dámskeho butiku v centre Banskej Bystrice už vyše 30 rokov. Aj napriek tomu, že ju dodnes niektorí spájajú s Mikulášom Černákom, ona tieto informácie zásadne popiera. “Za obdobia Mikuláša Černáka bola taká doba, že ste veľmi nemohli nič odmietnúť. Vtedy sa skrátka žilo tak, ako sa žilo. Raz za mnou prišiel jeden z jeho pracovníkov s otázkou, či by som pre Černáka vedela vytvoriť nejaký outfit, aby vyzeral dobre, keď vyjde z basy. A ja som súhlasila,” začína svoje rozprávanie s tým, že spočiatku však nadšená nebola.

Dostala voľný budžet, presné miery klienta a podľa nich povyberala jednotlivé kúsky oblečenia a tak mu vytvorila kompletne celý outfit - košeľu, nohavice, opasok i topánky.

“Všetko som mu zladila, aby vyzeral dobre. Prišiel pre to jeho pracovník a nikdy nezabudnem na jeho reakciu, povedal: “Toto? Toto si Mikuláš nikdy neoblečie.” Predsa len, nie je to človek, ktorý by sa vyznal v móde, ale bola som prekvapená, že všetko sa mu napokon páčilo a všetko si aj nechal,” smeje sa Monika. Keďže v začiatkoch svojho podnikania mala ako jedna z mála v ponuke aj pánsku obuv, všetci muži, ktorí si chceli kúpiť nejaké topánky, chodili nakupovať práve sem. “Preto mi zostala aj tá prezávka Topánka - a tak ma volal aj Černák.”

Toto však nie je jej jediná skúsenosť s mafiánskym bosom a neskôr dostala aj druhú úlohu. “Išla som do Prahy po jeho vtedajšiu frajerku s tým, že ju zaveziem do Tatier. No a tam som sa osobne stretla s Černákom na Kolibe a z toho vznikla celá fáma. Niekto odfotil len nás dvoch, pritom tam s ním bola táto kočka. Označili ma ako "neprehliadnuteľná blondína”,” hovorí s úsmevom.

