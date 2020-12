„Viem, že mnohí z vás prežívajú jedno z najkomplikovanejších období. Zvlášť, ak sú pred nami Vianoce, lebo ešte pred rokom bolo všetko akosi inak,“ zamýšľa sa Beňová vo svojom dbešnom statuse.

Toto vôbec nie je fér!

Podľa nej by to mali by to byť práve najvyšší ústavní činitelia, ale politici aj tak všeobecne, ktorí by sme mali byť v týchto dňoch, týždňoch a vlastne už mesiacoch osobitne vnímaví a empatickí k situácii našich občanov.

„Nie je vôbec fér, že na svahoch predsedu NR SR sa môže lyžovať, zatiaľ čo ostatné strediská sú v neistote čo vlastne bude. Rovnako nie je fér, že školu, ktorú navštevujú deti predsedu vlády uvažujú otvoriť, zatial čo deti a aj ich rodičia v Petržalke (to je len jeden z príkladov, ktorý uvádzam lebo som tam dlho bývala a syn tam do školy chodil) ani netušia ako skončí trapný trucpodnik I. Matoviča voči SaS, na ktorý si vybral práve školstvo a ministra B. Grohlinga. Je úplne nepochopiteľné, že ministerka spravodlivosti predkladá “návrh”, že Ústavný súd nebude mocť preskúmavať ústavné zákony ale ničím neprispela k riešeniu situácie zvyšovania domáceho násilia na ženách a deťoch,“píše Monika na sociálnej sieti.

„Verím, že vnímate, že nikdy nenadávam a nekritizujem len tak, aby som si “kopla,“vyznala sa politička. Celý status Moniky Beňovej aj niektoré reakcie nájdete v galérii.

Reakcie ľudí začali prichádzať okamžite a stále sa množia. „Pani Monika, i keď zrovna nepatrím medzi Vaše obdivovateľky, súhlasím teraz s Vami do poslednej bodky,“ napísala Brigita.

„Pani Monika vôbec sa mi nepáči čo sa to robí. To ako keby sa p. Matovič nominoval naBoha. Netreba mu ani ministrov lebo on je Boh. Hanba veď sa nám už smeje celý svet,“dodala Kvetoslava .

„Je to všetko pekné a dobré, že chce zachrániť Slovensko, ale už nás ochraňuje príliš nebezpečne. Nielen drobní ľudia, ale všetci majú tej lásky dosť!,“ pridala sa Ľubka.

„Výstižne napísané,“skonštatovala Mária. „Veľmi pravdivo napísané,“píšu mnohí.

„Pani Monička naša, máte pravdu v našej krajine je jeden veľký bordel,“ uzavrela Eva