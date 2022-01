Hoci spevák Richard Müller nie je na sociálnych sieťach výrazne aktívny, najnovšie sa na svojom instagramovom profile pochválil naozaj roztomilou čiernobielou fotografiou, ktorou prekvapil svojich sledovateľov. Je na nej totiž malý Richard, ktorý sedí v aute na mieste vodiča. "Jedna milá spomienka na staré dobré časy. Ja ako malý chalan... Tiež sa občas hrabete v starých fotkách?," napísal k nej obľúbený spevák a fanúšikovia z nej išli do kolien.

Niektorí z nich si toto obdobie dobre pamätajú a zaspomínali si na staré časy. "Rišo, bol si o niečo starší ako na fotografii, a na základe oficiálne získaneho vodičáka počas štúdia na gymnáziu v 3. ročníku, si v tvojom prvom aute Škoda 1100 (ak si typ dobre pamätám), vozil všetky spolužiačky cez most SNP do mesta a bolo nás teda dosť," napísala k fotografii Renáta.

"Koncert v Košiciach. Vaša Volga sa pokazila a odviezol som ťa do servisu. Potom pizza na Hlavnej ulici aj s Emilom Fratrikom. Bol si chorý, v hoteli Slovan u recepčnej Zdenky som ti riešil vriacu vodou so soľou, pretože na druhý deň si mal vystupovať v Martine. A to sa v tých časoch nedalo odrieknuť. Na tvojej izbe sme počúvali moju kapelu Basta Čidlo. Nehrozí, že si to pamätáš, ale je to taký čriepok-milión zo života. Opatruj sa, Rišo," zaspomínal si Peter.