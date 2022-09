Martina žije s manželom Jurajom a skoro trojročným synom Tobiasom v Tvrdošovciach. Jediné, po čom túži, je, aby videla svojho malého chlapčeka vyrastať a odmieta si pripustiť, že by ju choroba mohla definitívne zlomiť.

"Mávala som bolesti hlavy, ktoré sa stupňovali, takže som chodila za lekármi, aby mi pomohli," hovorí Martina. "Každý ma však poslal preč, že je to migréna, že robím zbytočnú paniku. Tie bolesti však boli neúnosné, celý deň som nebola schopná nič urobiť. Vracala som, a celé dni som bola na liekoch od bolesti, rôzneho druhu. Nič mi však nepomáhalo. Až ma napokon jeden lekár poslal konečne na röntgen, kde sa ukázalo, že tam vidno nejakú malformáciu, ale vôbec mi nevedeli povedať, čo to je," pokračuje.

Namiesto kompletného vyšetrenia však mladú mamičku lekári poslali na rehabilitáciu, vraj si má dať doporiadku krčnú chrbticu. "Odporúčala mi to neurologička, ktorej som sa ledva dostala. Na základe výsledkov z röntgenu," dozvedáme sa o Martiny.

"A tak som začala behať po neurológoch. Nakoniec som skončila na súkromnej neurologickej klinike v Bratislave, dostala som sa na CT, MR a tam som sa na základe výsledkov dozvedela, že svoj stav mám začať okamžite riešiť, lebo to nevyzerá dobre. Mala som na mozgu opuch, ktorý sa mi už tlačil lebečnú kosť... Odporučili nájsť neurochirurga, čo bolo náročné, pretože nie každý sa bol ochotný do mojej liečby pustiť."

Martina mala nakoniec šťastie. Ujal sa jej lekár, primár neurochirurgie, v novozámockej nemocnici. "Hoci mi na rovinu povedal, že nevie, čo to v hlave mám a nevie, ako to riešiť a či mi pomôže operácia, po dvoch týždňoch mi zavolal. Prekonzultoval to s kolegami, že ma teda budú operovať a skúsia mi pomôcť," pokračuje.

"Minulý rok bola korona, neoperovalo sa, a tak som bola rada, že mi dali termín na máj v tomto roku. Operácia prebehla, no po nej mi hneď odporučili návštevu onkológa," dodala.

Mamičke odstránili lekár časť lebky, no výsledky ju nepotešili. Až po návšteve onkológa sa dozvedela krutú realitu, diagnostikovali jej osteosarkóm, teda rakovinu kostí. "Objavili mi metastázy po celom tele...," odmlčí sa. Zároveň dostala ďalšiu ranu, onkológ jej otvorene povedal, že jej nepomôže ani chemoterapia, ani rádioterapia. "Odporučil mi podpornú liečbu s vitamínom C, nahlásila som som sa na Národnom onkologickom ústave, no a chcela by som podstúpiť liečbu s kmeňovými bunkami, ktorú mi odporučili."

