"Mávala som bolesti hlavy, ktoré sa stupňovali, takže som chodila za lekármi, aby mi pomohli," hovorí Martina, mamička skoro trojročného chlapčeka Tobiasa.

"Každý ma však poslal preč, že je to migréna, že robím zbytočnú paniku. Tie bolesti však boli neúnosné, celý deň som nebola schopná nič urobiť. Vracala som, a celé dni som bola na liekoch od bolesti, rôzneho druhu. Nič mi však nepomáhalo. Až ma napokon jeden lekár poslal konečne na röntgen, kde sa ukázalo, že tam vidno nejakú malformáciu, ale vôbec mi nevedeli povedať, čo to je," prehovorila o strastiplnej ceste za konečnou diagnózou.

Lekári ju totiž celý čas ubezpečovali, že nejde o vážny stav a jej problémy môže spôsobovať, napríklad, krčná chrbtica. Navyše prišla pandémia, a tak na termíny odborných vyšetrení musela čakať.

Martina mala nakoniec šťastie. O jej stav sa začal zaujímať lekár, primár neurochirurgie, v novozámockej nemocnici. "Hoci mi na rovinu povedal, že nevie, čo to v hlave mám a nevie, ako to riešiť a či mi pomôže operácia, po dvoch týždňoch mi zavolal. Prekonzultoval to s kolegami, že ma teda budú operovať a skúsia mi pomôcť," hovorí mamička. Keď sa teda dostala na operáciu, museli jej lekári odstrániť čas lebky, fotografie si pozrite v galérii.

Čo nasledovalo potom, ju úplne položilo! Odporučili jej totiž okamžitú návštevu onkológa. Práve u neho sa dozvedela krutú pravdu, diagnostikovali jej osteosarkóm, teda rakovinu kostí.

"Objavili mi metastázy po celom tele...," odmlčí sa. Zároveň dostala ďalšiu ranu, onkológ jej otvorene povedal, že jej nepomôže ani chemoterapia, ani rádioterapia. "Odporučil mi podpornú liečbu s vitamínom C, nahlásila som som sa na Národnom onkologickom ústave, no a chcela by som podstúpiť liečbu s kmeňovými bunkami, ktorú mi odporučili."

Liečba kmeňovými bunkami je však veľmi finančne náročná a drahá. A hoci Martinin manžel Juraj riadne pracuje, a ona poberá materskú, napriek šetreniu si takú liečbu dovoliť nemôžu, jednoducho na ňu nemajú. "Bývame v podnájme. Mesačne si dokážeme odložiť okolo 300 eur, aj to nie pravidelne, pretože cestujem za lekármi do Bratislavy, jedna vitamínová infúzia stojí 50 eur," vyratúva Martina. "Liečba kmeňovými bunkami je veľmi drahá, jeden cyklus, teda tri dávky, stojí 6000 eur, o pár dní by som mala dostať prvú, no mám odložených len 1200 eur, pričom mi finančne pomohli aj priatelia. Preto som sa rozhodla poprosiť ľudí, ktorí môžu, aby mi pomohli pozbierať sumu potrebnú na liečbu, inak ju nebudem môcť absolvovať," hovorí so slzami v očiach mladá Martina.

