Kto už by vedel viac o cestovaní! Ešte v marci hlásil, že absolvoval 296 letov, strávil 992 hodín vo vzduchu, 1- krát obletel Zem. Bloger, influencer a najmä cestovateľ Milan Bez Mapy si pred pár dňami doprial lahôdku: cestu luxusnou loďou do New Yorku! Pozrite si foto a video z jeho facebookovej stránky!

Už začiatkom leta, keď sme sa Milana Bez Mapy pýtali na cestovateľské rady a tipy, prezradil, že koncom augusta sa chystá na skok do New Yorku. Ten skok trval týždeň a do NY sa Bratislavčan plavil luxusnou loďou Queen Mary 2.

Ako nám Milan Bez Mapy povedal: "V júni som navštívil anglický Liverpool. Mal som ho zafixovaný ako mesto, kam sa chodí pracovať a nie je ničím zaujímavé. Ale má úžasnú históriu, veľmi pekný prístav a je spojený s Titanicom – tým, že tu sídlila spoločnosť, ktorá konkurovala prevádzkovateľovi Titanicu," vysvetlil nám.

Pred pár dňami uskutočnil svoje túžby a sny. Vyplával z mesta Southampton po stopách Titanicu na luxusnej lodi. Ako napísal na sociálnej sieti, narážajúc na legendárny film: "Kedysi stačilo vyhrať lístok na loď do Ameriky päť minút pred plavbou v pokri. Dnes mám so sebou šanón papierov." Potreboval napríklad doklad o očkovaní proti koronavírusu, ale aj antigénový test.

Pred plavbou cestovateľ napísal: "Odchádzam do Ameriky. Loďou. Queen Mary 2 je jediná zaoceánska loď sveta, ktorá robí historickú plavbu po trase Titanicu. Z Anglicka do New Yorku."

Milana Bez Mapy vždy fascinoval Titanic a jeho plavba. Teraz si ju doprial. Zdroj: FB/Milan Bez Mapy

Ako ďalej vysvetlil, loď vlastní spoločnosť Cunard. "Presne tá, ktorá kúpila White Star Line, firmu ktorej patril Titanic. Po tom, čo sa parník potopil, ku dnu išla aj firma," načrtol stručne históriu.

Milan Bez Mapy však nezabudol pripomenúť, že Queen Mary 2 nie je obyčajná ani nijaká iná výletná loď. "Nenájdete tu tobogány. Je tu predpísaný dress code, divadlá a čaj o piatej. Ako na Titanicu. Na sedem dní sa idem ponoriť do zlatej éry zaoceánskych plavieb, ktoré s príchodom lietadiel úplne vymizli. Do éry art deca a západov slnka uprostred Atlantického oceánu, bez internetu," dodal nostalgicky.

