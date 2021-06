Meteorológovia VARUJÚ, leto ešte NEPRIŠLO: V niektorých okresoch udrie v noci MRÁZ!

Kalendár ukazuje už druhý júnový deň, no počasie stále nenasvedčuje tomu, že by sa blížilo leto. Podľa meteorológov SHMÚ by sme túto noc mali čakať prízemné mrazy.