Trenčín má vraj najdrahšie parkovanie široko-ďaleko. To tvrdí mestský poslanec Miloš Mičega, ktorý sa preň dokonca obrátil s podnetom na okresnú prokuratúru v Trenčíne. Zvýšenie cien parkovaného v Trenčíne schválili mestskí poslanci vo februári. Do platnosti vstúpilo 18. marca.

Parkovanie v meste zdraželo od marca. Ročná karta na jedno auto stojí po novom miesto 20 až 50 eur. Hodinová taxa v spoplatnenej zóne v širšom centre stúpla z eura na 1,50, pričom na parkovisku priamo v centre mesta na Palackého ulici stojí 2 eurá na hodinu. Pre porovnanie, v Nitre stojí parkovné na hodinu v prvom okruhu 50 centov a 1,50 za každú začatú hodinu, v Košiciach v zóne A 1,50 na hodinu.

Trenčania platia po novom 50 eur za jednu kartu, teda za jedno auto ročne. Takmer trojnásobok, 140 eur, zaplatí majiteľ za druhú parkovaciu kartu a 380 eur za tretiu. Pre porovnanie, v Bratislave je karta pre jedno auto lacnejšia, stojí 39 eur, druhá vyjde na 150 eur a tretia na rovných 500 eur. V Prešove sú ešte lacnejší. Za kartu pri jednom aute zaplatíte iba 20 eur, druhé auto už stojí 80 a tretie 150 eur. No a v Nitre sú ceny ešte priaznivejšie - 10, 30 a 100 eur. Iba v Žiline sa platí za prvú kartu niekde aj viac ako v Trenčíne, a to od 50 až do 200 eur. "Primátor Rybníček predložil 21.2.2023 na mestskom zastupiteľstve na schválenie najdrahšie parkovanie pre svojich obyvateľov, keď prvá karta je najdrahšia nielen na Slovensku, ale dokonca v celom bývalom Československu," myslí si Mičega.

Podľa poslanca je dokonca aj Česko lacnejšie ako Trenčín. "V Prahe zaplatíte za prvú kartu v prepočte 25 eur, za druhú 147 eur a za tretiu od 647 do 1012 eur. V Brne 8 eur za prvú kartu, 337 za druhú a 506 za tretiu. V Ostrave 20 eur za prvú, 253 za druhú a 506 za tretiu kartu," tvrdí Mičega s tým, že aj keď napríklad Košice zvyšovali cenu parkovného pred mesiacom, cenu za prvú kartu, ktorá je v centre mesta 35 eur a v rezidentských lokalitách 20 eur, mesto nezdvihlo. "Ak chcem riešiť parkovanie, nebudem zdvíhať prvú kartu. Ak zdvíham prvú kartu, je jasné, že to je vyberanie peňazí, pretože to jedno auto má prakticky každá rodina," upozorňuje.

Je presvedčený, že zdvíhať by sa mali ceny za každé ďalšie auto, nie za to prvé. "Podávam podnet na prokuratúru, aby preskúmala zákonnosť novelizovaného Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní," dodáva Mičega.

Konzultantka pre parkovanie z Útvaru mobility Mestského úradu mesta Trenčín Iveta Marčeková však konštatuje, že Žilina je predsa len drahšia ako Trenčín. "Žilina má rezidentskú kartu pre prvé pásmo za 200 eur už od roku 2012! A ak ide o firemné vozidlo, je to v Žiline za tristo eur. Pre porovnanie, v Trenčíne rezidenti pásma A doposiaľ platili 20 eur za rok, a to aj v prípade, ak išlo napríklad o vozidlo konateľa spoločnosti. Od 18. marca 2023 namiesto 20 eur zaplatia 50 nielen v pásme A, ale vo všetkých rezidenčných pásmach," dopĺňa.

Žilina je oveľa drahšia! Tvrdí mesto Trenčín