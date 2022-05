Možno by to, v akom stave vyzeral kultúrny dom po oslave vajdu zostalo utajené, keby na spúšť po hodovníkoch neupozornila obyvateľka Dražoviec a dlhoročná folkloristka Miroslava Zaujcová na mestskom zastupiteľstve. Doslova šokovala prítomných poslancov, keď vykreslila situáciu na oslave rómskeho vajdu v miestnom kultúrnom dome a stav, v ktorom vynovené priestory kultúrneho domu našli o dva dni. Omočená fasáda, ohorky po zemi, fľaše či jedlo pohádzané po parketách, tak našiel otvorený kulturák po spomínanej udalosti miestny poslanec Pavel Varga.

Je smutné a nepochopiteľné, že primátor Hattas sa doteraz k celej udalosti nevyjadril, a nevysvetlil, čo vlastne na spomínanej oslave robiť, či tam bol spolu s náčelníkom Mestskej polície ako primátor, alebo ako súkromná osoba. "Ja som sa oslavy „nezúčastnil“, išiel som sa na oslavu pozrieť ako náčelník Mestskej polície v Nitre, keďže kontakty s komunitou Rómov sú pre výkon našej práce potrebné a z titulu výkonu svojej funkcie sa stretávam z ľuďmi všetkých sociálnych vrstiev a rôzneho postavenia pri rôznych príležitostiach. Na mieste som zotrval približne 20 minút, zaznamenali sme dve sťažnosti na hluk, na mieste hliadka vykonala nápravu spočívajúcu v stíšení reprodukovanej hudby," reagoval na naše otázky šéf nitrianskej polície Erik Duchoň. Jeden z hostí nám však povedal, že on aj primátor boli na oslavu pozvaní ako hostia.

Dražovčania, ktorí sa na nekontrolovateľné parkovanie a celonočný hluk sťažovali, dodnes nemajú odpoveď na sťažnosť, ktorú poslali mestu ešte dvanásteho apríla.

„To keby ste videli, čo tam bolo...Čo sme tam my museli znášať dva dni, neviete si to ani predstaviť, bolo to niečo príšerné. Dražovčania majú ku kultúrnemu domu taký vzťah, ako keby išlo o svoj rodinný dom, lebo si ho stavali v akcii Z! Teda svojpomocne! Keď sme aj volali políciu, policajti prišli, zasmiali sa, a odišli preč! Z mesta sa ani po sťažnostiach niekto neprišiel pozrieť, v akom stave sme kultúrny dom našli. A policajti? Prečo nerobili nič? Asi preto že sa objavila fotografia, že náčelník mestskej polície bol tiež na tej oslave," odznelo z úst Miroslavy Zaujcovej na zastupiteľstve.

Mesto už vyčíslilo škodu, ktorá na oslave vznikla a jej výška je naozaj šokujúca! "Je to prenájom 570,-€ vrátane jedenástich hodín navyše, priemyselné čistenie fasády 700,-€ a oprava maľovky, WC, elektrickej inštalácie a dresovej batérie 900,-€, dohromady je to 2170 eur," informoval nás dnes hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Táto suma ešte uhradená nebola, čaká sa na podpis zmluvy, dodal.