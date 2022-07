Odrieknuté a hodiny meškajúce lety, zmeny na poslednú chvíľu, stratené batožiny, unavení cestujúci. Tak to vyzerá v týchto dňoch na letiskách po celej Európe. Už na to doplatili aj slovenskí dovolenkári. Podľa odborníkov to na skorú a priaznivú zmenu nevyzerá.

Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, o týchto problémoch dobre vie. Ako hovorí, cestovné kancelárie pochopiteľne pozorne sledujú situáciu s leteckou dopravou. „Je však potrebné povedať, že rušenia letov sa netýkajú väčšiny produktov cestovných kancelárií, pretože tie kontrahujú chartrové, t. j. prenajaté lety, ktorých prevádzku dokážu do veľkej miery kontrolovať,“ upokojuje trošku situáciu. S dovolenkovými zájazdmi by teda nemali byť výrazné problémy, horšie je, ak cestujete individuálne. Vtedy sa vám môže stať, že let bude meškať alebo ho odrieknu. Na to sa treba pripraviť.

Slovenským cestujúcim z Korfu zrušili let pre technické problémy. Prevažne rodiny s deťmi teda museli zostať celú noc v odletovej hale bez klimatizácie. Boli radi, keď dorazili do Bratislavy. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Letiská podľa Berkesa kolabujú z jedného prostého, ale veľmi závažného a ťažko riešiteľného problému: „Korona spôsobila vysoký odlev zamestnancov v cestovnom ruchu vrátane dopravnej infraštruktúry. Ich návrat do pôvodných povolaní je veľmi pomalý. Vnímame, že chýbajú zamestnanci pozemnej správy letísk a vodiči.“

Slovákov zaujíma aj bratislavské letisko, z ktorého mnohí letia na dovolenku. „Podľa našich informácií je situácia na bratislavskom letisku stabilizovaná, lety sú vybavované priebežne,“ ozrejmil nám Roman Berkes pred pár dňami. Pripúšťa však, že ak pribudnú cestujúci a ubudne personál, môže dôjsť k dlhšiemu čakaniu na vyloženie batožiny, čo sa na bratislavskom letisku práve deje.

