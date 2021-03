Pred týždňom ste na Donovaloch mohli stretnúť ľudí z celého Slovenska, ktorí pre preplnené parkoviská museli odstavovať vozidlá aj popri ceste. Viacerí domáci priznali, že také množstvo ľudí tu už dlho nemali. V pondelok ráno, kedy sa začali jarné prázdniny Západoslovákov, bola situácia v obľúbenom lyžiarskom stredisku diametrálne odlišná.

V prvý deň prázdnin Bratislavčanov sme na Donovaloch skoro nikoho nestretli Zdroj: Beáta Javorčíková

Od stredy 3. marca by totiž mali platiť nové pravidlá, ktoré by mali zabrániť šíreniu koronavírusu a tie zahŕňajú aj zákaz cestovania do prírody mimo okres.

Parkoviská tak na Donovaloch v pondelok ráno zívali prázdnotou. Podobne na tom boli aj svahy, na ktorých sa premávalo len zopár skialpinistov či rodinky s deťmi. Zatvorené boli aj bary a podniky a výdajné okienko mal otvorený len jeden suvenírový obchod. Situácia prekvapila aj domácich.

Všetky parkoviská zívali prázdnotou Zdroj: Beáta Javorčíková

„Počas prázdnin bratislavského kraja tu bolo vždy veľmi veľa ľudí. Rok pred pandémiou sme mali toľko áut, že by ste nemali kde zaparkovať,“ povedala dlhoročná majiteľka chaty na Polianke Eva (80) z Banskej Bystrice.

Eva (80) priznala, že takýto začiatok jarných prázdnin miestni chatári už dlho nezažili Zdroj: Beáta Javorčíková

Biznis je aktuálne slabý aj pre Maroša, ktorý na Donovaloch preváža turistov na psích záprahoch. „Dovolenkárov z Bratislavy a jej okolia je iba zopár. Keby sme mali klasickú sezónu, bolo by tu ubytovaných do 7-tisíc ľudí, teraz je tu najviac stovka a aj tí sa iba prechádzajú po lúke. Počas bratislavských prázdnin očakávame minimum turistov a predpokladáme, že kvôli novým opatreniam od stredy to bude ešte horšie,“ povedal.

Jeho slová potvrdila aj miestna predavačka. „Ľudia chodia skôr len cez víkendy. Cez týždeň je ich tu naozaj málo,“ dodala.

Podľa prevádzkovateľky jedného z donovalských hotelov, ľudia rešpektujú aktuálne platné nariadenia a neskúšajú sa ubytovať ani načierno

