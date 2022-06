Maťa (34) žije spoločne so svojím manželom Miroslavom (35) a dvoma dcérkami neďaleko Bratislavy. V obci Rovinka majú rodinný dom a na prvý pohľad sa zdá, že majú ideálny život. Nie je to tak!

Keď sa manželom Brachnovcom narodila Emka, všetko vyzeralo najskôr v poriadku. Dievčatko spĺňalo všetky tabuľkové normy. Po základnom očkovaní sa však Emka zmenila. „Začala chodiť naširoko, nevedela ísť po schodoch, neustále plakala. Keď som to povedala lekárke, ubezpečila ma, že to prejde a ide o normálnu reakciu,“ spomína maminka.

Lenže Emke to neprešlo a už nikdy nebola ako predtým. Stratila záujem o hračky a začala sa báť ľudí. „Keď mala tri, už sme si boli istí, že niečo nie je v poriadku. Všimli si to aj lekári.“ Emka podstúpila všetky možné testy a vyšetrenia od magnetickej rezonancie cez neurologické, genetické až po EEG. Lekári však na nič neprišli.

Zúfalí rodičia nevedeli, čo majú robiť. Skúsili aj homeopata. Ten nasadil detox od ťažkých kovov. „Už na druhý deň sa stal malý zázrak. Začala po nás opakovať slová, odrazu nás vnímala, reagovala a prestala plakať.“ Tieto zlepšenia sa však rýchlo zastavili.

Keď mala Emka šesť rokov, psychológ zistil, že má špecifický druh autizmu, poruchu reči a komunikácie a mentálne zaostáva. Rodičia sa s tým nezmierili. Novú nádej dostali, keď sa dopočuli o klinike vo Varšave, ktorá deťom s autizmom či epilepsiou poskytuje špeciálne terapie. „Na Slovensku nám nevedeli pomôcť, a tak sme sa rozhodli to vyskúšať.“ V tom čase sa im narodila aj druhá dcérka Agátka.

Liečba v tejto poľskej klinike však nie je hradená poisťovňou. „Prišli sme tam pôvodne so staršou Emkou, no doktor si hneď všimol, že aj Agátka má problém.“ Špecializovaný lekár ich poslal na röntgen krčnej chrbtice. „Vtedy sa zistilo, že mladšia dcérka je na tom ešte horšie.“ Obe dievčatká majú neforemný krčný stavec. Hlavná cieva, ktorá okysličuje mozog, je zakrútená a priškrtená. V takýchto prípadoch vznikajú medzery, ktoré sa vyplnia akousi chrupavkou. A tomuto stavu sa už nedá pomôcť.

Rodičia tak konečne zistili, čo je Emke. Práve tento zdravotný problém spôsobil, že očkovanie, ktoré je pre deti úplne bezpečné a neškodné, sa v takomto prípade mení na toxickú látku pre telo. Očkovacia látka zostane v organizme omnoho dlhšie, než by mala. Ak ide o zdravé dieťa, takéto následky nehrozia. Emka by síce nebola zdravá tak či tak, ale jej stav by bol výrazne lepší.

Po diagnostike vo varšavskej klinike nasledujú rehabilitácie. Jedna kúra trvá desať dní a stojí 3 000 €. Emke liečba veľmi pomohla a rodičia by si priali, aby absolvovala ďalšiu.

Problémom sú finančné prostriedky. „Ja som na opatrovateľskom, zamestnať sa nemôžem, pretože inak prídem o príspevok. Manžel pracuje, no ročne nesmieme presiahnuť určitú hranicu zárobku, inak nám vezmú opatrovateľský.“ Maťa pritom dostáva mesačne na obe dcérky iba o niečo viac, ako je minimálny plat.

A v tejto situácii rodičia nevedia, ako ďalej. Na Slovensku ich dievčatkám nepomôžu a na liečbu v susednom Poľsku len ťažko zháňajú peniaze. Pokiaľ vás príbeh zaujal a chcete rodine pomôcť, môžete tak urobiť tu: SK78 0900 0000 0051 8672 2556 GIBASKBX

Anketa Prispievate na charitu? Pravidelne 20% Niekedy 59% Nie 21% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný