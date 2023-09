„Jeho manželka ho vraj našla, kričala o pomoc. Pribehli susedia, ktorí sa ho snažili vytiahnuť nejakým káblom alebo povrazom,“ dozvedeli sme sa od miestneho obyvateľa Ivana s tým, že do nádrže padol dolu hlavou. „Môžeme potvrdiť, že v stredu (27.9.) sme o 15:36 prijali na linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby žiadosť o pomoc k mužovi, ktorý údajne spadol do šachty v obci Valaliky. Na miesto sme bezodkladne vyslali ambulanciu záchrannej zdravotnej služby,“ informuje Plus JEDEN DEŇ Viliam Sládek, hlavný operatér ZZS.

Po tom, ako muža zo šachty vytiahli najskôr susedia, sa ho snažili do príchodu záchranárov oživiť. Žiaľ, nepodarilo sa to ani susedom, ani záchranárom, ktorým asistovali aj hasiči.

Muž chcel opraviť nefungujúcu žumpu. Ako informovala hovorkyňa košických hasičov, priemer nádrže bol približne 80 centimetrov. „Hladina v nádrži bola zhruba jeden meter,“ dopĺňa Jana Matis Libová.

Polícia vec vyšetruje ako prečin usmrtenia

„Môžem potvrdiť, že polícia vyšetruje úmrtie 69-ročného muža v prečerpávajúcej šachte žumpy na pozemku jedného z rodinných domov v obci Valaliky v okrese Košice–okolie. Obhliadajúci lekár predbežne cudzie zavinenie nevylúčil,“ informuje policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová.

Nariadená bola pitva, ktorá zároveň s prebiehajúcim vyšetrovaním ukáže, čo bolo príčinou smrti a ako k nej došlo. Predbežne sa vraví o udusení.