Proces neskončil, aj keď na súd konečne prišiel aj kľúčový svedok Tibor, ktorý bol v osudnú noc svedkom manželskej hádky a pre ktorého nemohol proces skončiť už skôr, pretože sa pojednávaniam vyhýbal. Lucia mu pri výpovedi pozerala rovno do tváre a počas jeho výpovede prikyvovala hlavou. „Tomáš ma zavolal na pivo. Lucia mu trikrát volala a potom za ním prišla do baru. Začali sa hádať, pretože chcela, by išiel domov,“ vypovedal Tibor.

Podľa neho sa Tomášovi domov nechcelo a Lucia sa nejavila byť opitá. Napokon sa presunuli do bytu. „On sa najedol, ľahol si na gauč, vyzliekol sa. Ona mu vyčítala, že pije a potom sa pomočuje, že dlho nemali sex. Ešte niečo mu povedala, neviem čo, on sa vytočil, vyskočil z gauča a začal ju mlátiť päsťami. Do toho som už zakročil a skočil medzi nich,“ povedal Tibor. Stalo sa tak podľa neho potom, ako Lucia po Tomášovom útoku a približne piatich fackách spadla zo stoličky. „Ona sa nebránila, odstrčil som Tomáša preč, aby prestal.“

