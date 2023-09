Ako píše portál tvnoviny.sk, hrozný prípad sa stal ešte v roku 2017 v Novej Bani. Krvavý útok sa odohral v policajnom aute príslušníkov, ktorí prišli riešiť prípad útoku manžela na manželku.

Po príchode polície sa však muž správal kľudne a nejavil žiadne známky agresie. Žena si sadla do zadnej časti policajného auta a on ju prosil, aby z neho vyšla, že všetko bude dobré. Následne do auta predsa len vtrhol a ženu začal bodať kuchynským nožom s 12-centimetrovou čepeľou.

Policajti ihneď muža zadržali a ženu oživovali. Svojim zraneniam však podľahla. Muž dostal ešte v roku 2018 za svoj čin trest väzenia na 16 rokov nepodmienečne.

Obaja policajti čelili obžalobe z marenia úlohy verejným činiteľom. Odvolací súd obom policajtom udelil podmienku v trvaní jedného roka. Dvom dcéram nebohej matky musia uhradiť pokutu vo výške 3000 eur každej z nich, matke zavraždenej ženy 1000 eur.