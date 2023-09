Polícia už v tejto veci obvinila 29-ročnú Máriu - matku novorodenca a jej rovnako starého manžela Lukáša. „Obaja sú stíhaní na slobode. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až 10 rokov,“ uvádza Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice.

Obvinení manželia pochádzajú z neďalekej obce Kristy. Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ sa chlapček narodil u nich doma v kúpeľni. Majú už spolu údajne dve deti. „Aby však bolo možné s určitosťou potvrdiť, že ide o dieťa obidvoch manželov, je potrebné počkať na závery analýzy DNA. V tejto chvíli je isté iba to, že tohto neľudského skutku sa dopustila matka novorodenca spolu so svojim manželom,“ dodáva Ivanová.

Manželia sa spoločne dohodli a autom odviezli chlapčeka pár hodín po pôrode do desať kilometrov vzdialenej obce. Novonarodené dieťa tak ponechali v rukách osudu… Dieťa je aktuálne zdravé a hospitalizované v nemocnici, ďalej sa vo veci bude angažovať aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podľa psychologičky Zuzany Šofranekovej sa narodenie dieťaťa spája so silnou emočnou záťažou. „V prípade odhodenia novorodenca je možné, že túto záťaž matka nezvládne a vyústi to až do afektu, čo je prudká a veľmi intenzívna emočná reakcia na vzniknutú udalosť a môže viesť k neuváženému konaniu," hovorí Šofraneková.

Vysvetľuje, že sa sústreďuje na ukončenie situácie najrýchlejším možným spôsobom. „Niekedy však ide o premyslený čin. Sú matky, ktoré sa z rôznych dôvodov uchýlia k takémuto konaniu, či už nemajú podporu partnera, sú v ťažkej sociálnej situácii, otehotneli po znásilnení, alebo sú presvedčené, že iné východisko neexistuje," dopĺňa.

Mohli ho dať radšej do Hniezda záchrany

Iné východisko však už roky existuje. Je ním takzvané Hniezdo záchrany, ktoré sa najbližšie nachádza v Košiciach. Zdroj: TASR/ Erika Ďurčová

Iné východisko však už roky existuje. Je ním takzvané Hniezdo záchrany, ktoré sa najbližšie nachádza v Košiciach. Slúži práve pre prípady, ako je tento. Aby matka nepohodila dieťa kdekoľvek, ale na miesto, kde bude v bezpečí. „Dokopy sme takto zachránili 79 detí, nie vždy nám všetky nemocnice hlásia tieto deti, takže my si to raz za polrok porovnávame s ministerstvom, a naposledy to bolo číslo 79," hovorí zakladateľka Hniezda záchrany Anna Ghanamová.

Tá hovorí, že vždy, keď sa stane prípad odloženia dieťaťa, kontaktujú políciu a žiadajú ju, aby sa matky pýtali, prečo neuvažovala o hniezde, či o ňom nevedela. „Aby sme vedeli nastaviť informačnú kampaň, ktorú robíme každé dva roky. V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine je dobrý nápad spraviť pár plagátov v azbuke," myslí si Ghanamová. Hniezdo dáva anonymitu nielen matke, ale aj dieťaťu.

