Nikolas mal ešte celý život pred sebou, osud ale všetko zariadil inak. Chlapcovi, ktorého mal pre jeho výnimočnú povahu vraj každý rád, sa stala osudnou jeho celoživotná vášeň. Nadovšetko miloval motorky, no z piatkovej jazdy sa už domov nevrátil.

Na "ceste smrti" pri obci Demandice ukončila život mladého motorkára dopravná nehoda. Do neba za svojou mamou odchádzal pred očami jeho dvoch kamarátov, ktorí boli podľa polície zároveň aj svedkovia tragédie.

Smutné správy sa začali šíriť rýchlosťou blesku a za krátky čas sa pod prvotnou informáciou o incidente od polície na sociálnej sieti nazbierali stovky reakcií. Nečakaný odchod obľúbeného chlapca zasiahol mnohých ľudí.

Rodinu z Levíc totižto postihuje jedna tragédia za druhou. Rozlúčiť sa nestihli ani s Nikolasovou mamou a jej dvojičkou, ktorým sa stala osudná taktiež dopravná nehoda.

Jeho najbližší tomu nedokážu uveriť a stále dúfajú, že je všetko len zlý sen. "Nikolas mal zvláštny dar. Každý ho mal rád, kam prišiel, tam s ním prišla dobrá nálada a optimizmus," spomína Nikova kamarátka Jessica (22).

"Mal zázračný úsmev, bol plný energie. Miloval zábavu a my sme sa milovali zabávať s ním." Mladý motorkár mal onedlho oslavovať narodeniny, pripravovali oslavu na chate. "Bohužiaľ, osud to zariadil tak, že miesto darčekov mu budeme niesť už len vence na hrob. Jediné, čo nás utešuje je myšlienka, že už je so svojou mamou a jazdí ďalej svoje preteky v nebi."

Výnimočným ho robila aj jeho vnútorná sila. Jessica ho opisuje ako veľmi pracovitého človeka, ktorý už od mlada makal na tom, aby mal zabezpečený život.

V detstve sa navyše musel popasovať so stratou matky, no napriek tomu mu úsmev na perách nikdy nechýbal. Odjakživa miloval adrenalín. "Už v škôlke rozprával príbehy z motoriek s jeho otcom. Tie ho sprevádzali celý život," dodala Jessica. "S Nikolasom odišla aj veľká časť nás. Už nikdy nebude nič také, ako bolo s ním."

