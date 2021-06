Do funkcie ho vymenovali na dobu určitú, teda do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) zdôraznil, že Rusnák je skúsený a oceňovaný odborník, ktorý pôsobí v ÚVN dlhé roky. Zároveň už má aj skúsenosti s riadením fakultnej nemocnice.

"Som preto presvedčený, že interné procesy, manažment a ani prípadné výzvy pre neho nebudú nijakým problémom, práve naopak, zabezpečí rozvoj a ďalšie napredovanie nášho špičkového vojenského zdravotníckeho zariadenia, ktoré vysoko oceňujú aj samotní pacienti. Spoľahnúť sa pri tom môže na plnú podporu rezortu obrany ako zriaďovateľa, teším sa na spoluprácu," uviedol.

Šéf rezortu obrany sa zároveň poďakoval odchádzajúcemu dočasne poverenému riaditeľovi ÚVN Tomášovi Sieberovi. Ten bude ďalej pôsobiť v rezorte zdravotníctva. "Výzvu byť na čele ÚVN po odchode Vladímira Lengvarského prijal s odhodlaním. Som vďačný za prínos, aký mal pre nemocnicu. V ďalšom pôsobení mu úprimne želám všetko dobré, veľa úspechov a správnych rozhodnutí," povedal Naď.

Róbert Rusnák pôsobil v rámci ÚVN prvýkrát už v roku 1996, keď do nej nastúpil ako lekár v príprave. Odvtedy bol lekárom na chirurgickom, neurochirurgickom či traumatologicko-ortopedickom oddelení. V rokoch 2004 až 2006 bol riaditeľom Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, v roku 2007 nastúpil opäť do ÚVN ako lekár. Do roku 2008 bol primárom na klinike neurochirurgie, neskôr bol do júna 2012 zástupcom riaditeľa ÚVN. Následne pôsobil opäť na poste primára a neskôr aj prednostu kliniky neurochirurgie.