Petrova Lehota je so svojimi 199 obyvateľmi najmenšou obcou v okrese Trenčín. Zaujímavosťou je, že v obci majú jednu jedinú prvovoličku. Tá je starostovou dcérou a zároveň aj členkou volebnej komisie.

Lillian má 18 rokov a vraví, že na možnosť zapojiť sa do volieb čakala, pretože si myslí, že je dôležité, aby sa aj mladí ľudia v jej veku zaujímali o dianie okolo seba a využili možnosť ísť voliť.„Ja si myslím, že by tento štát mohol fungovať aj lepšie,“ odvetila Lillian na otázku, prečo si myslí, že by prvovoliči mali prísť k volebným urnám.

Starosta obce Radko Rožánek vraví, že aktuálne ráta Petrova Lehota 199 obyvateľov a aj keď počet obyvateľov neklesá, naopak rastie, ešte dlho bude obec zrejme najmenšou v okrese. Druhá najmenšia obec, ktorou je Krivosúd-Bodovka má až takmer 360 obyvateľov.

„Očakávame tak 70, 75-percentnú volebnú účasť. Voliť chodia väčšinou starší ľudia. Máme jednu prvovoličku a 5 imobilných občanov. Nie všetci požiadali o volebnú schránku, ale v priebehu dňa ešte môžu požiadať volebnú komisiu,“ uzavrel starosta obce.