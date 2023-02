Lyžiar, ktorý nešťastne zabil na svahu v Oščadnici Alexa (8) z Trstína sa psychicky zosypal. Od tragickej udalosti nevychádza podľa susedov z domu a sám bude zrejme potrebovať pomoc odborníkov. To, čo sa stalo, tak zničilo rodinu tragicky zosnulého Alexa, ale aj 19-ročného Jakuba z Terchovej.

Polícia obvinila Jakuba H. z Terchovej. Zároveň vedie trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. "Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že na lyžiarskom stredisku Veľká Rača Oščadnica, časť Lalíky, mal jazdiť na lyžiach zjazdom z hornej časti zjazdovky, kde pred jej zlomom do prudšieho klesania z doposiaľ presne nezistených príčin narazil zozadu do maloletého lyžiara jazdiaceho pred ním. Maloletý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," povedala žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková. Jakub (19) žije s rodičmi v Terchovej. Po tragickej udalosti sa zosypal a podľa známych nie je momentálne schopný povedať súvislú vetu.

V Terchovej hovoria o Jakubovi ako o dobrom, skromnom chlapcovi. "Má rád motorky, futbal aj lyžovanie. To, čo sa stalo ho psychicky položilo. Odvtedy nevyšiel z domu. Čo viem, tak ani nerozpráva. Úplne ho to zlomilo. Sám bude potrebovať pomoc, je úplne zrútený. Po nehode zastal, plakal, nikam neušiel," hovoria susedia. Rodina Jakuba sa zomkla a chlapca chráni pred ešte väčším stresom. "Už je toho príliš, nechceme o tom hovoriť," povedali iba.

Po obci sa nerozpráva o ničom inom ako o nešťastnej udalosti. Každému je ľúto Alexa, ktorý prišiel o život, ale aj Jakuba. "Má zničený život. On nič také urobiť nechcel. Viem, že čakal hore na svahu, kým bude úplne voľný. Tam nastala súhra nešťastných okolností. Jakub videl, že má voľnú cestu tak sa spustil, druhý chlapec stal v nešťastnom mieste, v zlome, pod takzvaným "padákom", kde nebol vidieť. Ani jeden ani druhý nemohol nešťastiu zabrániť. Boli obaja v zlom čase na zlom mieste," povedala rodinná známa.

To, kto nešťastie zavinil, bude predmetom policajného vyšetrovania, isté však je, že mama malého Alexa nemá na Jakuba ťažké srdce. Vraví, že po zrážke Jakub nikam neušiel, zostal na mieste, plakal a ľutoval, čo sa stalo. Alex bol na svahu s krstným otcom a bratrancami a bratom. "Alexko bol pod horizontom kopca a tak ho vidieť nemohol. Nikto nepôjde lyžovať s tým, že ide niekoho zabiť. Ten chlapec si to ponesie celý život s nami," povedala mama Anežka s tým, že necíti voči nikomu nenávisť. Smrť svojho milovaného syna označila za tragédiu pre obe rodiny.

Prečítajte si tiež: