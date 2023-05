Manželia Magda Vášáryová a Milan Lasica žili približne dvadsať rokov v bratislavskom Starom Meste, kde si vybudovali byt pre dvoch intelektuálov, plný starodávneho nábytku a kníh. Humorista v ňom rád oddychoval na svojom známom hojdacom kresle pri obrovských oknách až po zem. Vdova po umelcovi sa ich byt ani nie rok od jeho smrti rozhodla predať.

„Realitná kancelária ponúka na predaj unikátny veľkometrážny 5-izbový byt v tehlovom bytovom dome z 30. rokov na ulici Dostojevského rad. Byt zaberá celé poschodie bytového domu. Interiér prešiel v rokoch 2005 a 2010 kompletnou renováciou vrátane výmeny rozvodov. Ide o reprezentatívny staromestský byt s 3,2 metra vysokými stropmi,” znie časť inzerátu na stránke známej realitnej kancelárie. Úžitková plocha bytu má kráľovských 201,75 m² a prislúcha k nemu aj pivnica. Majiteľka Magda Vášáryová ho aktuálne ponúka za 850-tisíc eur.

„Byt po manželovi sa nám ešte stále nepodarilo predať. Bude to asi trošku dlhšie trvať. Cenu ani neviem, aká tam teraz je, má to na starosti jedna firma,” prezradila denníku Plus JEDEN DEŇ nedávno Vášáryová. „Stále je to v rovnakom stave. Cenu tiež neovládam, nezaujímala som sa o to, resp. sa ma to netýka. Knihy po otcovi, ktorých mal veľa, sú napr. v Divadelnom ústave knižnice Milana Lasicu,” povedala nám Lasicova dcéra Hana.

