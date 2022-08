Lukáško sa narodil ako úplne zdravé a rodičmi tak moc vytúžené dieťatko. V postieľke sa staval na nohy a obzeral si okolitý svet, bľabotal a robil všetko, čo bežne bábätká robia. Všetko sa však náhle zmenilo, keď mal 11 mesiacov.

Odrazu sa nevedel hýbať a nevydával zvuky. Rodičia netušili, čo sa deje. "Byt, v ktorom bol smiech a radosť sa zrazu stal bytom plaču a ticha," vysvetľuje mamina Ľubica. "Náš život sa začal točiť okolo bielych plášťov lekárov."

Nikto im nedokázal povedať, čo sa deje. Nikto im to vlastne nepovedal dodnes. Najskôr išlo o tzv. spasticu horných končatín, neskôr to boli dolné. Nakoniec aj aj. "Cvičili sme Vojtkovu metódu a to aj s odborníkom. Tým sme docielili, že Lukáško začal štvornožkovať."

Lekári rodičom navrhli magnetickú rezonanciu mozgu, no nakoľko sa v takto nízkom veku vykonáva v narkóze, mali obavy. Netrvalo však dlho a na vyšetrenie v Prešove pristúpili. "Vedeli sme, že niečo nie je v poriadku, nakoľko výsledky ostatným ľuďom odovzdávali, no nám povedali, že musíme čakať na primára, ktorý nám všetko vysvetlí..."

Vyšetrenie odhalilo nedokrvenie mozgu z minulosti a detskú mozgovú obrnu neznámej príčiny. Primár skonštatoval, že Lukáškovi zostáva už iba cvičiť a rehabilitovať. Mozog sa však stále vyvíja a šanca na zlepšenie tam je.

Nasledovali pravidelné rehabilitácie v súkromných centrách, ktoré sa rodine podarilo zrealizovať iba vďaka zbierkam. Po dvoch rokoch bolo možné absolvovať operáciu uvoľnenia šliach, vďaka čomu Lukáško dokáže zdvihnúť ruky a nekrížia sa mu nohy.

Po operácií chlapcovi veľmi pomohol koordinačný tréner, vďaka ktorému Lukáško začal chodiť za pomoci teleskopických paličiek. Nasledovala aplikácia kmeňových buniek v Topoľčanoch a návšteva špeciálnej kliniky vo Varšave. Tam sa však rodičia dozvedeli ďalší šok.

"Po rontgene sa zistilo, že jeden krčný stavec má akoby prilepený ku hlavičke. To je zároveň dôvodom nedostatočného dokrvovania mozgu," hovorí mamina s tým, že ide zároveň aj o príčinu toho, že Lukáško je mentálne na úrovni bábätka.

Všetky rehabilitácie posúvajú chlapca vopred. Sú však finančne veľmi náročné a poisťovňa ich neprepláca. Ak vás príbeh zaujal, rodine môžete pomôcť TU!

