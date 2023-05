Lucia mala byť podľa obhajoby zo strany manžela dlhodobo týraná. Aj preto Krajský súd v Trenčíne, vlani v apríli, necelý mesiac po vražde rozhodol o tom, že nebude stíhaná väzobne.

Zohľadnil aj okolnosti, za akých ku skutku došlo. Tomáš bol fyzicky agresívny a to nielen voči Lucii, ale aj voči svedkovi Tiborovi, ktorý bol s manželmi v čase vraždy v byte.

Výpoveď obžalovanej bola mimoriadne emotívna. Ku koncu, keď rozprávala o osudnej rane do srdca, ktorú uštedrila svojmu manželovi, už plakala. "V ten deň som bola s rodičmi u babky. Navečer som potom volala mužovi, kde je. My sme sa s mužom normálne rozprávali. Povedal, že v práci niekoho napadol, že mu robil nejaké nervy. Povedal, že je v krčme a pije kofolu, ale že si dá pivo, lebo má nervy na toho človeka, ktorého napadol v práci a že dostal 20 eurovú pokutu," začala svoje rozprávanie Lucia. Dodala, že bola ešte s rodičmi u starej mamy, kde vypila dva poháre vína.

Domov ju doviezli rodičia. Cestou ešte volala mužovi, kde je, pretože sa bála, že opäť nafúka, lebo predtým nafúkal v práci už dvakrát. "Prehovárala som ho, aby už nepil, aby prišiel domov. Keď sa ani do polnoci nevrátil, rozhodla som sa, že idem preňho. Vzala som so sebou aj psa. Nedala som mu vodítko, ani obojok, niekde mi zabehol. Z tej krčmy som ho dostala, bol tam aj so svedkom Tiborom K. Videla som, že muž má na mňa nervy, tak som volala Tibora, aby išiel k nám, aby mi muž neublížil, aby ma zase nezbil," hovorila trasúcim sa hlasom Lucia.

Tá dodala, že keď bol jej muž opitý, často ju bil. "Rok po svadbe ma tak zbil, že som musela volať policajtov a sanitku, čo som mala rebrá narazené," pokračovala v emotívnej výpovedi žena s tým, že kým ona ešte asi desať minút hľadala psa, jej muž s Tiborom šli zatiaľ do bytu.

Keď sa vrátila, jej manžel sa vyzliekol a chcel ísť spať. "Ale Tibor ho volal, aby si s ním šiel ešte vypiť. Tiborovi som naliala borovičku a ja som vypila ešte pohár vína. Muž nechcel piť, len si otvoril pivo, ale ho nedopil, ležal na gauči a hádali sme sa, že stále pije, lebo to bolo pravidelne každý víkend, čo bol opitý," rozprávala s plačom obžalovaná.

