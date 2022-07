A to sa teda počas víkendu diali veci! Jaroslav Bihari spolu so známym rómskym muzikantom Alexandrom "Mamukom" Biharim oslovili študentky druhého ročníka Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre a pripravili miestnym deťom zaujímavú aktivitu. Borovú ulicu lemuje totiž vysoký betónový plot, ktorý so súhlasom majiteľa Jána Lipovského, mohli premeniť na divokú paletu farieb a obrazov.

Hoci sa spočiatku miestne deti zdráhali, napokon sa niektoré pustili do maľby motívu, ktorí pripravili budúce výtvarné pedagogičky. Netrvalo dlho, a maľovala celé ulica, k deťom sa pridali aj dospelí. Deti sa napokon rozhovorili a pochválili aj svoje pani učiteľky, ktoré ich na škole Krčméryho výtvarnú výchovu učia. Po niekoľkých hodinách sa sivý múr zmenil na farebnú stenu, v ktorej azda každé dieťa zanechalo svoju farebnú stopu.

„Naše OZ Lovári vzniklo v júli minulého roku. Chceme zužitkovať poznatky zo života medzi Rómami na to, aby sme ovplyvnili to, že žiť sa dá aj lepšie,“ povedal nám Jaroslav Bihary o cieľom ich spoločného združenia. Rómovia z OZ Lovári chcú odstrániť aj segregáciu detí v školách a docieliť to, že budú opäť sedieť v laviciach spolu rómske aj nerómske deti. V Nitre už totiž vznikli tri čisto rómske školy, pretože rodičia nerómov si tie svoje dali inde. Ak by ste boli zvedaví, prečo práve Lovári, tak je to preto, lebo skoro v každej rómskej rodine na Borovej bol kedysi jeden koniar.

