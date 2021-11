Vyprázdnil lockdown ulice slovenských miest? Čiastočne áno, ale ak niekto včera čakal úplne prázdne ulice, zostal by zaskočený. O tom, že napríklad Bratislava nebude úplne bez ľudí, svedčili už raňajšie kolóny ma diaľnici. Lockdown však vyvolal aj nečakanú reakciu Bratislavčanov.

Potvrdil to aj Gabo (57), ktorý dochádza z Trnavy: "Čakal som prázdnu diaľnicu, ale bolo plno, ako v iné dni. Rovnako to vyzeralo aj pri Bratislave. Žiadna zmena," tvrdil Gabo. Jana (58) pravidelne cestuje do mesta z Rače a rozdiel si všimla: "Určite bolo v električke prázdnejšie. Aj v meste bolo o čosi menej ľudí."

Anketa Súhlasíte s aktuálnymi opatreniami? Áno. 100% Nie. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Samotný stred mesta bol okolo obeda pustejší. Otvorené mali byť len esenciálne obchody a služby, jedlo malo byť iba na výdaj cez okienko, čo sa aj potvrdilo. Dnu sa nedalo nikde sedieť, kto bol hladný, ten si jedlo odnášal v škatuli. Postupne sa zapĺňali aj voľné lavičky a Bratislavčania, si tak, ako počas prvej vlny, vychutnávali jedlo priamo v uliciach.

Zdroj: súťaž

Na populárnej Obchodnej ulici sme narátali iba pár desiatok ľudí. Otvorené boli povolené prevádzky, ľudia nachádzajúci sa v uliciach sa skôr iba presúvali. Všetky reštaurácie, okolo ktorých sme prešli, fungovali štýlom take-away, čiže zober si so sebou. Na mnohých vchodoch do predajní visel oznam upozorňujúci na zatvorenie prevádzky. Pár návštevníkov bolo v známom obchode s obuvou, vedľajšie s textilom však mali zatvorené.

Ako to vyzeralo inde? Čítajte na druhej strane!