O ich rekonštrukci sa hovorí už niekoľko rokov a vyzerá to tak, že sa tento dlho očakávaný plán aj naplní.

Ministerstvo hospodárstva totiž pred pár dňami oznámilo vyhlásenie architektonickej súťaže na obnovu Kúpeľov Sliač, rekonštrukcia má byť financovaná z prostriedkov spoločnosti MH Manažment a bude prebiehať postupne podľa toho, aké finančné prostriedky budú mať k dispozícii.

Podľa riaditeľa spoločnosti Kúpele Sliač Martina Beňucha, má ísť o dvojetapovú súťaž návrhov, pričom celkové vyhodnotenie súťaže má byť 8. júla tohto roka. Obnova sa dotkne celého areálu vrátane parku a jednotlivých budov, z ktorých niektoré sú dokonca národnými kultúrnymi pamiatkami. Stav mnohých z nich, ktoré už dnes nie sú v prevádzke, je podľa neho doslova kritický.

“Rekonštrukciou sa zvýšia aj kapacity na 1200 lôžok s čím súvisí aj rozvoj pracovných miest. V podmienkach slovenského kúpeľníctva sa viaže 1 pracovné miesto na 3 lôžka. Náš predpoklad je teda navýšenie pracovných miest o 200 – 300 novovytvorených pracovných príležitostí pri navýšení lôžkovej kapacity z dnešných 350 lôžok na 1200,” vysvetľuje Beňuch.

O presných číslach zatiaľ nehovoria

Čo sa týka celkovej investície, v tejto chvíli by podľa neho išlo o veľmi hrubý a nepresný odhad. Dôležité je spoznať víťazný návrh, jeho technickú náročnosť a na ňu nadväzujúci rozpočet. “V roku 2020 sme cenu celkovej obnovy odhadovali na 150 miliónov eur. Aká bude finančná náročnosť celej rekonštrukcie teda závisí od víťazného návrhu a samozrejme nákladovosť projektu bude mať vplyv aj na jeho etapizáciu,” ozrejmuje s tým, že v takomto stave sú kúpele už posledných 20 rokov. Záujem o ich rekonštrukciu zo strany vedenia bol už niekoľkokrát, no zakaždým to stroskotalo práve na financiách.

Aká je história kúpeľov, si prečítajte na ďalšej strane: