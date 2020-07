Počasie zatiaľ letu veľmi nepraje, a inak to nebude ani cez víkend – príjemný teplý víkend pri vode si radšej neplánujte.

Prehupli sme sa do druhej polovice druhého letného mesiaca, no s počasím to letno veľmi nevyzerá. A oteplenie tak skoro ani nepríde. Podľa SHMÚ nás čakajú teploty okolo 20 stupňov a väčšinu víkendu bude pršať.

Najvyššia denná teplota sa v piatok (17. 7.) bude pohybovať od 19 do 24 stupňov, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní bude o päť stupňov menej. Má pršať, na niektorých územiach treba očakávať aj búrky.

Cez víkend bude nepriaznivé počasie pokračovať. Teploty sa budú držať okolo 25 stupňov, naďalej však bude pršať. Portál imeteo.sk dokonca avizoval silné dažde, ktoré by mohli na niektorých územiach krajiny spôsobiť až povodne.

Príjemného počasia sa dočkáme až budúci týždeň, v pondelok zažijeme hneď teplotný šok – hlásia až 30 stupňov Celsia. Stále však bude miestami padať dážď.