Stredisko v Trenčíne je podľa leteckých záchranárov extrémne vyťažené. Aj to je dôvod, prečo práve tu pribudol novučičký vrtuľník a záchranári dostali nové priestory, kým doposiaľ fungovali v prenajatých. Investícia na vybudovanie nového strediska presiahla milión eur. S prácami začali vlani vo februári a boli plne financované zo zdrojov ATE. Podľa konateľky spoločnosti AIR Transporte Europe Zuzany Turočekovej otvorili na letisku v Trenčíne nové zázemie leteckej záchrannej služby. "Doposiaľ sme mali svoju základňu neďaleko, v prenajatých priestoroch, ale naša spoločnosť odkúpila túto budovu v novembri 2021 a rozhodla sa investovať do novej modernej základne," povedala Turočeková.

Práve stredisko v Trenčíne je podľa nej jedným z najvyťaženejších v rámci Slovenska. "Ja verím, že naše posádky sa tu pri výkone svojho náročného povolania budú cítiť lepšie a komfortnejšie a nájdu si tu príjemné zázemie, v ktorom trávia svoj pracovný čas práve v dobe, keď čakajú na výzvu na pomoc a v dobe, keď sa pripravujú na záchrannú akciu," dodala Turočeková s tým, že ide momentálne o najmodernejšiu základňu na celom Slovensku.

Riaditeľka leteckej záchrannej služby, lekárka pre vrtuľníky Iveta Križalkovičová vraví, že služba vo vrtuľníku je iná v tom, že keď slúži lekár klasicky, príde k pacientovi buď po vlastných nohách, alebo autom. "Keď lietate vrtuľníkom, okrem toho, že vedľa pacienta dokážete pristáť, ak sa nachádza v nedostupnom teréne, dostanete sa k nemu aj pomocou palubného navijaka. Máme na to výcvik, všetci sme v tomto preškoľovaní, aby sme sa v tom cítili doma. Vo všeobecnosti lietame často medzi klinické transporty, ale pokiaľ ide o primárne zásahy, sú to najmä zásahy pri dopravných nehodách. V poslednej dobe sme však často privolávaní aj do rodinných domov, kde má pacient problémy s dýchaním, bolesti na hrudníku," povedala lekárka.

Podľa nej palubný navijak využili práve minulý týždeň, keď riešila posádka z Trenčína úraz pracovníka s drevom priamo v lese. Odtiaľ lekárka evakuovala pacienta z terénu navijakom. "Výhoda je, že pacient nemusí byť z lesa zvážaný. Vďaka vrtuľníku sa urýchli nielen príchod zdravotníckej pomoci, ale aj transportu do zdravotníckeho zariadenia," upresnila.

Vrtuľník je novší typ od tých, na ktorých doposiaľ lietali. "Má novšie systémy, čo sa týka lietania pre pilota a uľahčuje mu to prácu," skonštatovala lekárka. Podľa nej sú okrem nového stroja veľkým prínosom aj priestory, pretože v prenajatých nemali vykurovaný hangár a dvere museli otvárať manuálne, čo spôsobovalo zdržanie. "Tu sú tie priestory vykurované, sú blízko pri vrtuľníku, stlačí sa jeden gombík a letí sa, takže sa urýchli vzlet minimálne o minútu, dve," uzavrela Križalkovičová.