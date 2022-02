Pre obnovu hlavnej železničnej stanice v Bratislave a jej priľahlého okolia vyhlásia medzinárodnú architektonickú súťaž. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo dúfa, že sa tak podarí do konca tohto roka.

Oznámil to minister dopravy Andrej Doležal, spoločne s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom a generálnym riaditeľom ŽSR Miloslavom Havrilom, ktorí v utorok spoločne podpísali memorandum.

Pôjde o dlhodobý zámer, ktorý počíta s komplexnou obnovou nielen budovy stanice, ale aj priľahlého okolia. To, v akom stave je aktuálne stanica, je podľa neho dôsledkom, že štát nemal a nikdy ani mať nebude peniaze na tak komplexnú rekonštrukciu. "Sme odsúdení na spoluprácu medzi ŽSR, mestom, ministerstvom dopravy a súkromným investorom," podotkol.

VIDEO: Matúš Vallo bude opäť kandidovať na primátora hlavného mesta.

Chcú preto pripraviť projekt tak, aby bol zaujímavý pre súkromného investora, ktorý bude ochotný zainvestovať do celého územia, vrátane obnovy hlavnej stanice. "Historická časť budovy by mala ostať, ale všetko ostatné je na riešenie a návrh samotnej štúdie a architektov. Musí to však dávať aj biznisový zmysel," priblížil šéf rezortu dopravy. Presný termín, kedy k premene dôjde, nevedel povedať. Podľa neho ide o dlhodobý cieľ.

Hlavná stanica a jej priľahlé územie podľa Valla nezodpovedá kvalitnému verejnému priestoru a tak významný objekt si zaslúži prestavbu hodnú 21. storočia. "Podpísali sme preto memorandum o tom, že spolu so ŽSR a ministerstvom začneme chystať medzinárodnú architektonickú súťaž na rekonštrukciu stanice a jej okolia. O tomto zámere tak už nebudeme len hovoriť, ale reálne na tom pracovať," povedal Vallo. Verí, že do konca roka bude súťaž vyhlásená.

Anketa Myslíte si, že sa dočkáme krajšej hlavnej stanice? Áno. 43% Nie. 57% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ešte predtým však bude podľa neho potrebné obstarať urbanistickú, ekonomickú či dopravnú štúdiu. "Od odborníkov budeme chcieť, aby sa na územie pozreli aj zo širšej perspektívy, bude to územie ohraničené Pražskou, Šancovou a Žabotovou ulicou. Cieľom je poznať najlepšie riešenie z hľadiska architektúry i dopravy," povedal primátor.

Priznal, že do realizácie víťazného návrhu ubehnú roky. Hlavné mesto je však pripravené zveľadiť priestor pred stanicou už teraz. V pláne má niekoľko vylepšení, ktoré rátajú s doplnením zelene, obnovou osvetlenia či so skultúrnením mobiliáru. Šéf ŽSR verí, že podpisom memoranda sa vytvorila cesta na prípravu a následnú realizáciu obnovy stanice a jej okolia tak, aby zodpovedala 21. storočiu. "Verím, že sa to podarí," povedal Havrila.