Nie, nechcem nikoho presviedčať, lebo to ani neviem a naozaj by som si už priala tretiu dávku. Jo a aj miesto v nemocnici, nakoľko je dosť pravdepodobné, že ma čaká operácia. Moja mama jednu stihla pred troma týždňami, dnes by ju už zrejme odložili na neurčito. Ľudia často vravia, nech už dám pokoj s tým covidom, lebo furt je všetko len o ňom. Viete, ono to asi bude naozaj preto, lebo je naozaj všetko o ňom…naše životy, životy detí, bežné fungovanie…

Zdroj: ig