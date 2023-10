O prípade legionárskej choroby, ktorou sa nakazila 47-ročná žena, informoval spravodajský portál TV JOJ noviny.sk. Pacientka je vo vážnom stave a leží na ARO v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Na umelú pľúcnu ventiláciu je tu napojená už 51 dní.

Ako priblížil Jakub Hložník, primár ARO v petržalskej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, ide o mladú ženu, ktorá sa zrejme nakazila v zahraničí. "Nevieme, prečo je u nej ten priebeh taký, aký je, lebo ona je v podstate zdravá. Takýto ťažký priebeh mávajú zvyčajne pacienti s nejakým iným ochorením," uviedol Hložník.

Pacientka s legionelózou leží v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Zdroj: TASR

Príznaky sa môžu podobať chrípke

Baktéria legionella môže podľa primára spôsobiť ťažký, ale aj ľahký priebeh ochorenia. "Niekto to možno prekonal a ani o tom nevie, mal príznaky podobné chrípke. No a u niekoho sa to vyvinie do takéhoto ťažkého štádia," tvrdí Hložník.

Nakaziť legionárskou chorobou sa človek môže vdýchnutím vodných aerosólov, teda drobných kvapôčok vody kontaminovaných touto baktériou a zriedkavo aspiráciou vody. Takéto aerosóly sa vytvárajú najčastejšie pri spustení sprchy, vo vírivkách, fontánach a v klimatizačných systémoch. Pitie vody v bežnej populácii nebezpečné nie je.

