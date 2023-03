Máloktorá relácia vyvolala medzi Slovákmi väčší záujem, ako osudy niekoľkých osamelých, no za to sympatických mladých mužov zo šou Mama, ožeň ma. Zabudnúť sa však nedá ani na ženskú časť účinkujúcich. Jednou zo zapamätateľných tvárí je napríklad aj Martinka zo Žiliny, ktorá sa snažila zaujať malého, no za to poriadne výbušného Tibora.

Žilinčanka si do poslednej chvíle živila v srdci nádej, že sa do nej Tibor nakoniec zamiluje, no ten mal jasno od už začiatku. Naivné dievča mu poriadne liezlo na nervy, prakticky odkedy ju spoznal. Martinka si tak lásku v šou nenašla a domov odchádzala nešťastná, uplakaná a ponížená.

Od nakrúcania nezabudnuteľnej šou prešlo už mnoho rokov a tak niet divu, že sa jej účinkujúci poriadne zmenili. Niektorých by ste dokonca ani nespoznali! Jednou z najvýraznejších premien si prešla práve Martinka. Príšerný chrup, ktorý sme mohli vidieť na obrazovkách je už minulosťou, našla si vzťah a podľa sociálnej siete dokonca nastúpila do školy.

Podľa verejne dostupných informácií začala štúdium na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity a dokonca sa mala aj zasnúbiť. To, či sa nakoniec svadba stala však vie len ona. Opravený chrup i novú lásku nájdete v GALÉRIÍ>>>

