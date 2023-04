Martina Juraja spoznala prostredníctvom internetovej zoznamky. Osamelá mamička sa pretĺkala životom s osemročnou dcérkou a hľadala lásku na celý život. Muž, s ktorým sa zoznámila sa jej javil ako princ na bielom koni. "Všetok čas venujem dcére. Nemala som možnosť behať po vonku, či baroch a s niekým sa tam zoznámiť. Tak som to skúsila cez zoznamku. Ozval sa mi 44-ročný Juraj. Mala som pocit, ako keby som si písala sama so sebou len v mužskom prevedení. Mali sme rovnaké názory, rovnaké hodnoty. Neskutočne milý chlap," prezradila Martina.

Nasledovali telefonáty, zopár stretnutí a z Martiny a Juraja sa stal pár. "On tak strašne príjemne pôsobí, až to je neuveriteľné. Nedivím sa, že mu toľké baby naleteli, pretože on vie, ako na ne," zhodnotila Martina s tým, že Juraj jej začal rozprávať ako podniká, ako vlastní firmu a že stavia veľký dom v Novej Dubnici v lukratívnej štvrti. "Vraj by chcel, aby som s dcérkou išla bývať k nemu, že som tá pravá, s ktorou by chcel zostať," hovorí Martina s tým, že popritom začal na ňu Juraj tlačiť, aby išli spolu bývať, ale do domu sa vraj ešte nedá ísť, lebo sa prerába.

Keď sa však Martina chcela ísť na dom pozrieť, Juraj mal vždy po ruke výhovorku, prečo sa tam ísť nedá. Nakoniec si ho aj napriek pochybnostiam nasťahovala k sebe do podnájmu. Vtedy si však už začala všímať, že jej na ňom čosi nehrá. "Stále niečo odkladal, stále niečo nebolo tak, ako povedal. To, že mi skutočne klame som zistila v čase, keď sme mali ísť na jeden pobyt na jeho aute, ktoré som dovtedy tiež nevidela. Tvrdil mi, že také auto má len Rytmus a Plačková," hovorí Martina.

Na novom aute mali ísť na výlet do Medera, nakoniec však odišli na Martininom starom, požičanom. "Štyri dni ma naťahoval s tým autom. Mali ho doviezť ráno, nedoviezli, nestíhali. Zas ráno, zas večer. Prišiel deň výletu a ja mu vravím, ideš pre to auto? Áno, jasne, idem preň. Za pol hodinu sa vrátil s tým, že to auto nejde. Už som vedela, že tam niečo nehrá," hovorí Martina. Po výlete chcela od neho pravdu. Miesto toho dostala na druhý deň správu, že mal na novom aute autonehodu a leží v nemocnici v kritickom stave.

Martina však už neverila sladkým rečiam a priam detektívnou činnosťou odhalila krutú pravdu o tom, že Juraj ju klamal úplne vo všetkom. Žiadna práca nebola, žiadne auto, dom neexistoval. Oklamal ju ešte aj v tom, ako sa volá. Sedelo len krstné meno, priezvisko si však vymyslel. Martina chce teraz varovať iných ľudí, najmä osamelé mamičky, aby nenaleteli na sladké reči tak ako sa to stalo jej. "Zvykne takto vyhľadávať slobodné mamičky, u ktorých sa ubytuje, predáva tovar, ktorý nevlastní, predáva kotle, ktoré nemá, v stavebninách vyberá tovar, ktorý neplatí. Ja som bola šokovaná, koľko má toho na rováši," hovorí Martina s tým, že v čase, keď mu požičala auto svojho otca, na ňom ušiel z pumpy bez zaplatenia. Ďalšie peniaze má dlžiť aj jej bratovi.

Martina dodáva, že mala šťastie v nešťastí, pretože prakticky nič nevlastní a tak ani o nič neprišla. Iba bratovi bude musieť vrátiť 4 stovky, ktoré mu Juraj dlží. Iní ľudia však v prípade Juraja B. zo Šaštína - Stráží také šťastie rozhodne nemali. Podľa hovorkyne trnavských súdov Jany Kondákorovej vyhlásil 4.2.2013 Okresný súd v Senici rozsudok, na základe ktorého uznal obžalovaného za vinného v bodoch 1 až 30 z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu podvodu, v bodoch 3, 5 a 6 v štádiu pokusu. "Uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 10 rokov," povedala J. Kondákorová.

Za podvod na tridsiatich ľuďoch si Juraj B. odsedel veľkú časť trestu, kým Okresný súd v Trenčíne v roku 2019 nerozhodol o jeho podmienečnom prepustení na slobodu. "Odsúdenému určil okresný súd skúšobnú lehotu v trvaní tri roky, pričom odsúdenému uložil povinnosť v skúšobnej lehote sa zamestnať, alebo sa preukázateľne o zamestnanie uchádzať," potvrdil hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus.

Na verejnom zasadnutí, na ktorom okresný súd o návrhu rozhodoval odsúdený okrem iného povedal. "Nikdy sa nechcem vrátiť k spôsobu života, aký som viedol. Počas doby, čo som tu, som sa zmenil psychicky, fyzicky. Úplne na záver uvádzam, že skutočne ma môj predošlý spôsob života mrzí, a to kvôli ľuďom, ktorí počas výkonu stáli pri mne," povedal pred súdom.

Prokurátor s jeho podmienečným prepustením nesúhlasil a označil ho dokonca za "špeciálneho recidivistu". "Poukazujem hlavne na veľmi závažnú okolnosť, a to doterajšie opakované predchádzajúce odsúdenia odsúdeného, kedy sa dá konštatovať, že vo vzťahu k trestnému činu podvodu sa u neho jedná o špeciálneho recidivistu, ktorý bol odsúdený nepodmienečným trestom odňatia slobody. Podľa môjho názoru sa nepoučil," skonštatoval prokurátor.

V súčasnosti Okresný súd Trenčín eviduje obžalobu Okresnej prokuratúry Trenčín pre pokračovací zločin podvodu, ktorá bola na obvineného Juraja B. podaná v decembri 2022. Predmetom obžaloby sú skutky z rokov 2021 a 2022, teda z času, keď bol Juraj

B. v podmienke. O obžalobe okresný súd ešte nerozhodol.

Súdy v Trenčíne sa len nedávno zaoberali podobným prípadom, len v opačnom garde, kde na lavici obžalovaných zasadla mladá mamička, ktorá obrala 4 mužov o takmer 340-tisíc eur. Sexi kosť Veronika Dragulová, mama 9-ročného syna vyfasovala šesťročný nepodmienečný trest. Krásna Veronika minula peniaze od oklamaných mužov na hazardné hry.

Prečítajte si tiež: