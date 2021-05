Ak chcete svojej mame k nedeľňajšiemu sviatku dať kvety a neviete aké, pozrite sa, aké by ju najviac potešili podľa horoskopu. Sú totiž kvety, ktoré určitým znameniam prinášajú pocit mimoriadneho šťastia, hoci iné ich nechajú chladnými. Napríklad Levicu potešíte kyticou slnečníc a Pannu dostanete chryzantémami alebo bylinkami. No čo, vyskúšate naše tipy?

Niekto ani nerozmýšľa, aké kvety kúpi. Zájde do kvetinársva a kúpi kyticu. Ale nie každej žene rovnako zavoňajú ruže či ľalie. Tu sú rady portálu iprima.cz, aby ste nesiahli vedľa. S týmito kvetmi sa nepomýlite. A ešte jeden tip: Nie je faux pas, ak dáte mame kvet v kvetináči, pokojne to urobte, ak viete, že ju to poteší.

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Žene narodenej v tomto znamení by mala urobiť radosť kytica tulipánov a pokojne môže byť aj v kvetináči. Zdroj: Pixabay

Tvrdohlavému Baranovi vôbec nie je ľahké urobiť radoť. Žene narodenej v tomto znamení by mala urobiť radosť kytica tulipánov a pokojne môže byť aj v kvetináči. Môžete však zvoliť aj gerbery alebo klinčeky, ktoré sa znova dostávajú do módy.