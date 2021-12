Obrovský nápor balíkov len pár dní pred Vianocami nie je žiadne prekvapenie, no napriek tomu tohtoročný počet zásielok poštu a kuriérov zaskočil. Štátna Slovenská pošta preto zmenila na poslednú chvíľu termíny dodania zásielok, čo rozčúlilo zákazníkov. Dodacie lehoty však zmenili aj niektoré kuriérske spoločnosti.

Sociálne siete v týchto dňoch zaplnili rozčúlené komentáre Slovákov. „Sľúbil som si, že sa budem snažiť byť lepší a tolerantnejší človek, ale toto mi nedá. Slovenská pošta je výborný príklad toho, prečo je štát najhorší vlastník čohokoľvek. Čo sú Vianoce prvýkrát v histórii?“, napísal na svojom instagramovom profile známy bloger Dalibor Rakoczy.

Slovenská pošta v stanovisku pre médiá už pred pár dňami oznámila, že mení dátumy, po ktorých už nebude garantovať dodanie balíkov do Vianoc. Dovtedy pritom sľubovala, že balíky stačí podať do 20. decembra. Všetko sa však zmenilo zo dňa na deň, tento termín padol a otázny je aj dátum podania do 18. decembra. Pošta sa však za vzniknutú situáciu ospravedlnila.

Podľa portálu techbyte.sk v predvianočnom období prijme Slovenská pošta vyše 120-tisíc balíkov. Uplynulý týždeň padol absolútny rekord v dennom podaji, a to takmer 137-tisíc balíkových zásielok.

S rovnakým problémom bojujú aj niektoré kuriérske spoločnosti a na internete sa kopia sťažnosti od nespokojných klientov, pretože niektorí čakajú aj celé týždne. Najväčšia firma Slovak Parcel Service tiež upozornila na zmeny k aktuálnym dodacím lehotám zásielok po tom, čo nepriaznivá pandemická situácia zasiahla aj ich doručovateľov.

Dotklo sa to najmä kuriérov z Bratislavského a Malackého okresu, ktorí sa museli v dôsledku koronavírusu karantenizovať, čo narušilo pravidelnosť kuriérskych služieb.

„Z tohto dôvodu môže dôjsť k meškaniu zásielok, za čo sa ospravedlňujeme. Vzniknutú situáciu intenzívne monitorujeme a robíme všetko pre to, aby sme zásielky doručili adresátom čo najskôr, no vzhľadom na exponovanosť našich kuriérov, ktorí v súčasnom období pracujú na 200 percent, nemôžeme v uvedených regiónoch garantovať doručenie zásielok do Vianoc,“ informovali s tým, že na zvyšnom území Slovenska poskytujú služby v štandardných lehotách a napriek rekordným denným objemom zásielok doručujú balíky vyše 100 000 spokojným zákazníkom každý deň.

Keďže infolinku pred Vianocami vypli, odporúčajú svojim klientom, aby navštívili webovú stránku, všetky informácie im poskytnú prostredníctvom elektronického formulára.

