V sobotu 12. 12. 2020 ukončil súkromný dopravca Regiojet po 8 rokoch prevádzku na regionálnej trati medzi Bratislavou a Komárnom. Od nedele 13.12. ho na tejto trati nahradil štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s rakúskymi železnicami ÖBB.

Ministerstvo dopravy sľubuje touto zmenou vyšší komfort cestovania, znížené cestovné, aj kvalitnejšie služby. Zisťovali sme, či je to naozaj tak a ako to vyzerá vo vlakoch.

Posledná jazda RegioJetom

V sobotu sme absolvovali jednu z posledných jázd Regiojetu z Bratislavy do Dunajskej Stredy. Žlté vlaky sprevádzali nápisy Lúčime sa s vami či Ďakujeme vám za priazeň.

V posledný deň prevádzky musel súkromný dopravca riešiť aj jeden vážny problém. Jeden cestujúci totiž zatiahol záchrannú ručnú brzdu. "Zrejme si povedal, keď nie teraz, tak už nikdy, a v tomto duchu si v posledný deň prevádzky vyskúšal stiahnuť záchrannú brzdu. Výsledkom bolo výrazné meškanie vlakov v doobednajších hodinách a niektoré museli byť aj úplne odrieknuté, pretože vlak uviazol uprostred trate a celá trasa bola neprejazdná," informoval Regiojet cestujúcich na sociálnej sieti.

RegioJet prišiel na trať Bratislava - Komárno v roku 2012. Teraz končí. Zdroj: archív

Poobede už bola premávka bezproblémová a vlaky šli bez meškania. Na naše prekvapenie sme sa však neviezli žltým vlakom, ale zeleným, ktorý mal Regiojet požičaný. Cestou naspäť bol zase vlak v červených farbách. Posledný mesiac prevádzky Regiojetu už totiž jazdili na tejto trati rôzne vozidlá, pretože typpické žlté postupne sťahovali do Česka a Nemecka.

Cestovný lístok z bratislavskej Hlavnej stanice do Dunajskej Stredy stál 2,55 € a vo vlaku fungovala aj wifi. O tom, že Regiojet odchádza, svedčili aj prázdne predajné miesto na ŽST Nové Mesto v Bratislave, ako aj zavretá pobočka v Dunajskej Strede.

Čo hovorí rušňovodič a stevard

Na stanici sme sa dostali aj do kabíny rušňovodiča RegioJetu Mareka pred jeho poslednou jazdou. Ako vidí zmenu on? "V prvom rade ma to mrzí, pretože RegioJet nastavil laťku vysoko, zlepšila sa kvalita cestovania rádovo o niekoľko tried. To potvrdzujú čísla: každým rokom stúpol počet cestujúcich. Pevne verím, že ZSSK zachová tento trend a nedostane trať do stavu, v akom sme ju v roku 2012 preberali," povedal rušňovodič.

Svoju poslednú jazdu vlakom si užil aj stevard Michal Kevan. "Skončením RegioJetu na tejto trati končí jedna krásna rozprávka súkromného dopravcu na Slovensku, ktorý pozdvihol služby a komfort cestovania. Určite mi bude za týmito vlakmi ľúto a samozrejme aj za mojou prácou," vzdychol si.

