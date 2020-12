Prvý vianočný recept nám poslala čitateľka Ivana Mekýšová zo Skačian. „Toto slané pečivo robím nielen každé sviatky ale aj na oslavy,“ napísala nám.

Slávnostné slané pečivo

Ingrediencie:

3 lístkové cestá zavinuté, 2 nivy, 300 gramov údeného syra, 1 rozšľahané vajce

Postup:

Syry nastrúhame. Cesto rozložíme a potrieme vajcom. Na polovicu cesta dáme syr. Preložíme a pokrájame na pásiky. Zvinieme a potrieme vajíčkom. Pečieme na 180 stupňoch asi 10 - 15 minút.