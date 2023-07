Do batoha si zbalil tristo eur, vzal nafukovacie koleso a odel sa do neoprénu. Takto 46-ročný Ján Mazák z Košíc preplával rieku Narva na estónsko-ruských hraniciach. „Nechcel som prechádzať cez most, lebo by estónski pohraničiari posunuli údaje na Slovensko. Cieľ bol požiadať o azyl na hraničnom priechode v Ivanograde,“ povedal pre ruskú pohraničnú službu.

Roky sníval o živote v Rusku. „V Európe neexistuje sloboda slova, všetko sa amerikanizuje,“ povedal Mazák. Hoci ruským hraničným policajtom uviedol, že sa mu nepáči politika Európskej únie, ako argument pre jeho slobodný pohyb v Ruskej federácii to nestačilo.

TAKTO vyzeral Ján pred pár rokmi. FOTO TU

Obvinili ho z nelegálneho prekročenia hraníc, za ktoré mu v jeho vysnívanej ruskej zemi hrozí šesťročný pobyt za mrežami. Uplynulé dni sa začalo súdne pojednávanie. Na mestskom súde v ruskom meste Kingisepp, však zrejme pochopenie pre svoj čin nenájde, informoval cas.sk.

Zapôsobiť na ruské úrady chcel aj vlastnou skladbou pre Putina

Pochádza zo Žiliny, neskôr sa presťahoval do Košíc. 46-ročný Ján s vyznamenaním ukončil košické konzeratórium, kde študoval hru na klavír a dirigovanie. Jeho otec bol členom orchestra Národného divadla Košice. Ján píše okrem esejí a bájí aj opery či symfónie. Jednu skladbu venoval aj ruskému prezidentovi pod názvom „Vodcovi veľkého ruského ľudu - Vladimírovi Putinovi“. Na internete už verejná nie je.

