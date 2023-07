Všetci tí, ktorí prichádzajú na „pľac“ (domáci názov trhu - pozn. red.), aby si tu nakúpili ovocie a zeleninu od miestnych pestovateľov, vyhľadávajú Dominikánske preto, že nechcú dovezený tovar, ktorý pochádza neraz z neznámeho zdroja. Chcú kúpiť výpestky zo záhrad a sadov domácich pestovateľov. Správca trhu im to uľahčí, keďže na viditeľnom mieste na vyhradenom stole stánku každý z overených predajcov bude mať tabuľku s menom a titulom Zlatý predajca.

Novinku do praxe uviedol v týchto dňoch staromestský starosta Igor Petrovčik, ktorý odovzdal 11 prvých titulov pestovateľom, ktorí hodnoverne vedeli doložiť, že predávajú vlastnoručne vypestovanú úrodu a výrobky z nej. Návrh vznikol v istej reklamnej agentúre, ktorá zakomponovala do tabuliek všetko, čo by tam malo byť. Okrem titulu, mena predajcu, je tam uvedené aj miesto, kde sa trhovisko nachádza (Dominikánske námestie), pričom je tam aj jeho miestny názov (Starý pľac).

„To je len začiatok, postupne pribudnú označenia aj na predajných miestach ďalších trhovníkov“ povedal Petrovčik, ktorý Zlatých predajcov navštívil na ich farmách, v záhradníctvach a sadoch. „Aj takto sme si overovali vierohodnosť pestovateľov. Z týchto návštev pripravujeme videá, ktoré neskôr odprezentujeme. Snahou nás všetkých je týmto spôsobom pomôcť nielen sa zorientovať kupujúcim, ale zároveň aj zviditeľniť pestovateľov, aby ich, v pote tvári dorobená úroda dostala prednosť pred tovarom, ktorý si niekto nakúpi napríklad v zahraničí a tu ju už len predáva, pričom sa neraz tvári, že to čo ponúka aj sám dorobil“ zdôraznil starosta.

Ocenení pestovatelia neskrývali radosť, že si niekto všimol aj ich prácu. Okrem zeleninárov, dostali titul Zlatý predajca aj včelári, ale aj predajkyňa dekorácií z prírodného materiálu, produktov z včelieho vosku, suchých plodov, kvetov a mnohí ďalší. Ikona trhu Stefan Pejčev, rodák z Bulharska, ktorý je už mnohé desaťročia neoddeliteľnou súčasťou tohto obľúbeného miesta Košičanov, poznamenal. „Hodnotiť ma môžu len kupujúci, oni vedia najlepšie, aký som trhovník, a aký tovar im ponúkam.“

Natália Say Šiváková je preslávená predajom medu a orechov. Produkty predáva balené, ale aj naaranžované v prírodných košíčkoch. „Potešilo ma to, nebudem tajiť. Myslím, že je dobre, ak Košičania vedia od koho, a čo nakupujú,“ poznamenala sympatická pani. V rovnakom zmysle sa vyjadrila aj jej mama Maša, ktorá vyrába a predáva vo svojom stánku prírodné dekorácie.

Správca trhoviska, ktorým je MČ Staré Mesto bude mapovať efekt danej novinky.

