Do mestských základných a materských škôl v Košiciach by aktuálne mohli prijať celkovo zhruba 650 detí z Ukrajiny postihnutej vojnou. Magistrát už eviduje individuálny záujem o možnosť zaradenia takýchto žiakov do základných škôl.

"Zatiaľ je to len záujem, ale prijaté tieto deti ešte nie sú," uviedla v stredu pre TASR vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Beáta Lopušniaková. Individuálny záujem chce mesto podľa nej riešiť integráciou detí do tried. V prípade potreby vie pomôcť vyhovieť aj väčšiemu počtu detí, a to vytvorením ďalších tried.

"Zatiaľ môžeme prijať okolo 150 detí do materských škôl a okolo 500 detí do základných škôl. V prípade väčšieho počtu detí a vytvorení nových tried pracujeme aj na možnosti získania pedagogických zamestnancov na ich vzdelávací proces," konštatovala Lopušniaková.

Mesto Košice vyčlenilo na pomoc utečencom z Ukrajiny 200 000 eur.