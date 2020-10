Jozef Kmeťo bol moderátorom rádia R1, ktoré sa zaoberá hlavne rómskou problematikou. Pred niekoľkými dňami bol pozitívne testovaný na zákerné ochorenie COVID-19. Dnes mu podľahol!

Keď sa jeho zdravotný stav rýchlo zhoršoval a dýchalo sa mu čoraz ťažšie, ráno ho previezli do nemocnice.

Ešte predtým však stihol nahrať a zavesiť na sociálnu sieť video s desivým odkazom všetkým Slovákom.

Tu sú jeho posledné slová:

„Milí priatelia, nikdy sa nedajte ovplyvňovať ľuďmi, ktorí neveria na koronavírus, ani nič podobné. Živým príkladom COVIDU-19 som ja. Dnes ma berie sanitka do nemocnice, pretože moje dýchanie sa veľmi, veľmi zhoršilo. Ide o vážny stav, ide pre mňa sanitka a odváža ma na infekčné oddelenie. Ja by som bol veľmi rád, keby ste ľudí, ktorí neveria a myslia si, že koronavírus je len chripôčka, začali konečne posielať do zadku, pretože to nie je pravda...Neviem, ako dopadnem, ale chcel som vám to povedať... Ahojte! Držte mi palce!“

Na profile Jozefa Kmeťa každú minútu pribúdajú rozlúčky a dojímavé slová.

„Mal som cest ho poznat bol to super slovek s velkym srdieckom,“napísal Marcel Toth.

„Vazeny facebook priatelia kamarati........prave teraz som dostal informaciu ze moj kamarat Jozko Kmeto.....prave zomrel..........je mi to velmi zatazko........ale prosim vas vsetkych ak sa da pomozme jeho manzelke....zostala uplne sama.....a viete ze doba je velmi tazka. Prosim vas vsetkych o pomoc ......mozete sa obratit s pomocou na mna alebo priamo na Ivetku. Velka vdaka vam vsetkym ........Dodo cest tvojej pamiatke....“ napísal otvorene Edko Danis.



„Uprimnu sustrast celej rodine...Nech odpociva v pokoji nech ho pan prijme do svojho kralovstva,“ pridal

Josef Hricko

„Také soucítím s rodinou, je mi ho moc líto. Máme také vážný případ v rodině, vím, co tahle nemoc dovede. Člověk se dívá na fotografii, jak se usmívá plný života a už mezi námi není. Ať je mu země lehká,“ lúči sa Zdenek Půrok.

Jasminka Jasmin Cinová poslala Jozefovi a rodine tieto slová: „Nemůžu tomu uverit. Byl jsi dobrý člověk děkuji že jsem tě mohla poznat. Měl jsi dobre srdce. Jožko odpocivej v pokoji ať ti světlo svítí věcné. Celé rodině upřímnou sosutrast.“

Bloger Kmeťo

Jozef Kmeťo bol aj blogerom na sme.sk, kde sám seba charakterizoval takto:

Som obyčajný človek, ktorý žije svoj obyčajný život. Nie som ani vedec, ani lekár, som bloger. Mám rád, keď môžem písať o veciach, o ktorých sa nedozviem nikde, inde ako cez blogerstvo...

Tu je jeden z jeho článkov na blogu z júla tohto roku:

Je mi z Kotlebovocv zle...

Je mi z frašky ako Kotlebovci posledné dni hája právo nenarodených deti zle... Náckovia hovoria o ochrane života,. to ako fakt?

Je mi z frašky ako Kotlebovci posledné dni hája právo nenarodených deti na grc !Ján Levoslav Benčik napísal "Áno, na všetkých životoch záleží. Keď však o ochrane životov nenarodených detí hovorí poslanec Mazurek nemôže sa poslucháčovi nevynoriť pred očami obraz z roku 2015, keď luza vyprovokovaná jeho vulgárnym a agresívnym revom, zasypala spŕškou skál ženy a tri malé deti. Kde bol vtedy hrdina z činkárne, prečo nechránil životy malých detí, pre ktoré mohol mať zásah skalou do hlavy fatálne následky? Tiež by ma zaujímalo, či rovnakú hodnotu má pre Mazureka život detí z osady, ktorej obyvateľov nazýval incestnými, zaostalými poloopicami a degenerovanými špinavými parazitmi. V tomto kontexte sa mi vynára v mysli spomienka na repliku hrdinu životopisného filmu o spisovateľovi Jackovi Londonovi. Ten podobnému falošnému krasorečníkovi povedal túto vetu: „Tieto slová mi vo vašich ústach pripomínajú perlu na záchodovej doske.“ A je to presne o tom, načo sa tu hráme? O ochrane nenarodených detí hovoria náckovia pre ktorých iné deti a ľudia než bieli sú odpadom. Pre Boha živého veď rasizmus pokladajú za úžasné dielo prírody...

Marián Magnát vo svojom blogu na kulturblogu, píše o rasizme ako prirodzenom vývoji ľudského rodu z významným prvkom bieleho človeka nad ostatnými rasami, ktoré vo svojom vývoji zaostali. A nie je tu nikoho, kto by konečne Kotlebovcov začal skutočne riešiť! Sú to fanatici ktorí majú za sebou kriminálne podsvetie, lúdia ktorí obchodujú zo zbraňami ako Jaroslav Kuracina, ktorý v roku 2016 podporoval ĽSNS. Sú tam ľudia ktorý vlastnia zbrane hoci aj v legálnej držbe, sú títo lúdia nebezpečný! Zaujímalo by ma, či vôbec niekto eviduje týchto ľudí, či sú pod drobnohľadom Slovenskej informačnej služby, pretože bez preháňania môžem napísať že ĽSNS svojou politikou a charakterom mi pripomína neonacistickú teroristickú bunku, a raz na túto benevolenciu doplatíme všetci.

To fakt, tu nikto nevidí, že náckovia tu rozohrali hru s témami ktoré sú ľudom blízke? Predstierajú svoju "chrumkavosť" na verejnosti, z morálnymi témami sa hrajú ako z hračkami ktoré sú pôsobivé na pohľad. Už dávno nie je pravdou, že rasista musí mať vyholenú hlavu, či na nohách čierne kanady a bomber bundu. 90 roky sa už dávno skončili a za ten čas sa nám rasizmus sofistikoval, inak povedané premyslene sa nám dostal do parlamentu, z inteligenizoval sa a presne cielenými prevrátenými úvahami zasahuje svoj cieľ...

1. Fašizmus je forma radikálneho nacionalizmu snažiaca sa o „očistu“ národa, ktorý je podľa fašistov v kríze. Takto nám dnešný stav prezentujú aj kotlebovci: „zvrátenosti v médiách“, „degenerovaná spoločnosť“, „paraziti“, „kríza“ a podobne. Svet sa rúti do záhuby a len oni vedia, ako ho zachrániť

2. Fašizmus potrebuje nepriateľa, ktorého môže obviniť z problémov národa, démonizovať ho a nakoniec národ od neho „očistiť“. Strach zároveň mobilizuje masy – u kotlebovcov sú to ako vnútorní (Rómovia, Židia, Maďari, skorumpovaní politici), tak vonkajší (utečenci, islam) nepriatelia.

3. Fašisti tvrdia, že moderná kultúra je dekadentná a zvrátená a chcú ju nahradiť tou „pravou“ národnou. Prejavy kotlebovcov i ich program je plný „dekadentného moderného umenia“ a „nízkou úrovňou kultúry“. Preto Kotleba zatvára divadlá. Tak, ako všetci fašisti, ktorí sa dostali k moci.

4. Ak je fašizmus úspešný, nevyhnutne vedie ku genocíde a odstraňovaniu neželaných skupín obyvateľstva. To môže byť založené na kultúrnom (taliansky fašizmus) alebo rasovom (nacizmus) princípe. Príkladom očisty národa vo fašistickom duchu bol holokaust. Kotlebovci neustále hovoria o nevyhnutnosti „odstrániť parazitov“, prípadne o „optimalizácii obyvateľstva“. Identickú rétoriku používali nacisti.

5. Fašizmus stavia na kritike súčasného stavu. Ponúka však nezrealizovateľné a utopické riešenia, ktoré nemajú nič spoločné s ľudskosťou a zdravým rozumom.

Kotlebovci neustále hovoria o nevyhnutnosti „odstrániť parazitov“, prípadne o „optimalizácii obyvateľstva“. Identickú rétoriku používali nacisti. A teda ak by Kotlebovci mali neobmedzenú moc v tejto krajine, je viac ako isté, že by prišlo ku zabíjaniu nevinných ľudí... Rómske osady by boli doslova vyhladené a potom by praktizovali iné formy ako sa zbaviť nepriateľov... Nútené práce, prenasledovanie opozície a ľudí ktorí by nesúhlasili s politikov ktorú presadzuje Marián Kotleba a ĽSNS... Časť ľudí by zrejme podľahlo rôznym výskumom a časť bielych rómskych deti by boli dané na prevýchovu do rodín... Ak si myslíte že preháňam, to si ľudia mysleli aj keď som roku 2006 písal o možnosti, že Kotleba bude raz v parlamente....