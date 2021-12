Vianoce aj napriek toľkej komercionalizácii stále v človeku prebúdzajú krásne spomienky, zážitok "neba na zemi". Pre TASR to uviedol kňaz Marián Gavenda z Farnosti sv. Kríža v bratislavskom Devíne na otázku, čo je podstatou vianočných sviatkov z duchovného pohľadu.

"Hoci nie je možné, aby človek za krátky pozemský život dosiahol naplnenie čo len malej časti svojich túžob a ambícií, v spojení s Bohom sa môže božský život začínať už tu na zemi," povedal kňaz.

Pripomenul, že Vianoce sú v celej kresťanskej tradícii od ustanovenia tohto liturgického sviatku oslavou narodenia Božieho Syna Ježiša Krista.

"Tých pár jednoduchých slov má veľmi bohatý obsah. Nejde len o sympatické dieťa Ježiška v tých historických či symbolických betlehemských jasliach. V Ježišovi sa už od počatia spojil absolútnym spôsobom Boh s človekom, nebo so zemou. To je, povedal by som, až vesmírna udalosť," uviedol.

Ako tvrdí, žiadna iná sa jej nemôže vyrovnať. "Možno ju len prijať alebo odmietnuť, no na podstate to nič nemení. Najväčšia hrozba, ktorá vedome, no najmä podvedome visí nad každým človekom, je otázka života po smrti. Ten môže dať len ten, kto žije aj za bránami smrti. Vianočná radosť je kdesi na pozadí motivovaná práve touto veľkou a základnou nádejou," vysvetlil.

Gavenda pripustil, že i medzi veriacimi ľuďmi sa vytráca pravá podstata Vianoc. "Pozrite sa okolo seba, koľko zla, sebectva, nelásky je medzi ľuďmi, aj veriacimi ľuďmi! Je to, žiaľ, pravda. No nie vďaka Vianociam, ale preto, že ich neprežívame, a dosť často ani kresťania," povedal.

Advent podľa neho pre väčšinu ľudí nie je časom každodennej modlitby okolo adventného venca, ani časom vzájomnej ľudskej blízkosti. Nie je časom zastavenia a stíšenia, ale pravým opakom.

"Mnohí zabúdajú na vnútorné upratovanie, uvedomenie si svojich chýb, aj hriechov i pozanedbávaného dobra, zabúdajú na očistu v spovedi. Tým nebrojím proti darčekom ani iným formám príprav na tieto sviatky. Ale keď sa z Vianoc vytratí to podstatné, dôvod vianočnej radosti, všetko ostatné je len akýsi zúfalý výkrik do tmy," doplnil.