Najlepšou voľbou je nakupovať v tejto situácii online. Preto obľúbený reťazec Tesco práve teraz vylepšil svoje služby v tejto oblasti.

Nákup vám doručia už v deň objednávky

Nielen, že rozšíril zoznam lokalít, kam vám nákup doručí o mesto Martin a okolie, ale služba Tesco Online nákupy po novom ponúka aj doručenie nákupu už aj v deň objednávky!

Túto novinku spustili najskôr v Bratislave, ale od pondelka 15. novembra platí vo všetkých dovozových lokalitách.

Tesco ponúka najširší sortiment – až 15-tisíc produktov.

Ďalšou veľkou výhodou je, že Online nákupy s Tesco ponúkajú najširší sortiment potravín i ďalších výrobkov na celom Slovensku. Reťazec priebežne rozširuje aj zoznam lokalít, kam vám nákup doručí.

Tesco na Slovensku už 25 rokov prináša každý deň niečo navyše. Pre zákazníkov, kolegov, komunity i celú planétu. Teraz sú to bezpečnejšie nákupy prostredníctvom služby Tesco Online nákupy.

Viete, kto je picker?

O ich výber sa starajú vyškolení pracovníci, tzv. pickeri, ktorí sú imaginárnymi očami aj rukami zákazníka. Pickeri vyberajú ten najkvalitnejší tovar každý deň, už od 6.00 ráno a pri výbere sa riadia zásadou, či by si daný tovar vybrali a kúpili aj pre seba. Tak vyberajú pre online zákazníkov iba tie najlepšie kúsky, presne tak, ako by to robili aj pre seba.

A čo v prípade, ak by sa aj napriek tomu zákazníkovi tovar nepozdával a nechcel ho prevziať? Bez obáv – akýkoľvek produkt sa dá bez udania dôvodu jednoducho vrátiť pri doručení a zákazník zaň neplatí.

Každý piaty Slovák nakupuje online

Možnosť nakupovať z pohodlia domova využíva čoraz viac ľudí. Podľa výsledkov prieskumu NMS Market Research v súčasnosti nakupuje potraviny online takmer každý piaty Slovák či Slovenka. Potvrdilo to 19 % respondentov.

Služba Tesco Online nákupy je nielen bezpečnejšia ale prináša aj významnú úsporu času, možnosť naplánovať si nákupy už tri týždne vopred, a následne ich vybaviť z pohodlia a bezpečia domova. Mnohí oceňujú, že takto si dokážu lepšie ustrážiť aj rozpočet domácnosti, lebo v kamennom obchode často kúpia aj to, čo nepotrebujú.

Podľa prieskumu počet zákazníkov, ktorí si nákupy plánujú vopred, vzrástol za 10 rokov z 54 % na 66%.

Všetko, čo potrebujete. Kedykoľvek

„Naším cieľom je poskytnúť všetkým zákazníkom tú najvyššiu možnú kvalitu a najkomfortnejšie služby. Preto je pre nás dôležité neustále zlepšovať naše služby pre zákazníkov, aby si mohli rýchlo a bez problémov nakúpiť potrebné výrobky z pohodlia a bezpečia domova,“ zdôrazňuje Martin Bulla, prevádzkový riaditeľ Tesca na Slovensku s tým, že v Tescu teraz zašli pri vylepšovaní služby Tesco Online nákupy ešte o krok ďalej a nakupujúcim ponúkajú možnosť doručenia nákupu ešte v deň objednávky.

„Mám veľkú radosť z našej novinky, pretože je odpoveďou na neustále sa vyvíjajúce potreby a preferencie našich zákazníkov. Všetko, čo potrebujete. Kedykoľvek,“ dodal Martin Bulla.

Ďalšia novinka: Klikni + Vyzdvihni

Rovnako tak budú môcť zákazníci v mnohých slovenských mestách po novom využiť aj vylepšenú službu Klikni+Vyzdvihni. Po vytvorení a zadaní online nákupu si ho budú môcť vyzdvihnúť vo zvolenom čase, vo vybranom obchode Tesca už aj v rovnaký deň, napríklad cestou práce či po vyzdvihnutí detí z krúžkov

Služba online nakupovania Tesco pružne reaguje na meniace sa potreby slovenských zákazníkov. Svedčia o tom aj zmeny, ktorými služba v poslednom čase prešla:

Zdvojnásobenie kapacity pre online nákupy v spolupráci s externým logistickým partnerom Dodo.

Rozšírená dostupnosť online nakupovania (nové lokality ako napríklad Martin, Trenčín, Banská Bystrica, Poprad, Dunajská Streda, Brezno či Liptovský Mikuláš). Na rozširovaní dostupnosti služby Tesco neustále pracuje.

Rozšírenie ponuky nepotravinového tovaru o nový sortiment potrieb pre domácnosť, papiernictva, malých domácich elektrospotrebičov a elektrických výrobkov pre osobnú starostlivosť, batérie, žiarovky či hračky pre deti.

Služba Tesco Online nákupy sa stala dôležitou pomocou pre zákazníkov v čase koronakrízy – napríklad aj pre mnohých nakupujúcich, pre ktorých bolo náročné ísť si nakúpiť do obchodu práve v tom najhoršom období pandémie. V medziročnom porovnaní (marec 2020 – marec 2021) narástol počet objednávok zhruba o 170 %.

Tesco Online nákupy sú v súčasnosti k dispozícii viac ako 2,8 milióna zákazníkov na Slovensku, resp. 1,1 milióna domácností.

V Tescu myslíme na ochranu životného prostredia a planéty – ponúkame aj možnosť doručenia nákupu bez tašiek

Čerstvosť a garancia kvality, na ktorú sa môžu zákazníci pri online nákupe spoľahnúť za každých okolností

Služba sa bude aj naďalej vyvíjať a zlepšovať na základe potrieb zákazníkov, aby bolo nakupovanie pre nich ešte príjemnejšie a pohodlnejšie.