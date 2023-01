Potreba rozšírenia dúbravskej Harmincovej ulice zo súčasného jedného pruhu na dvoj prúdovku v oboch smeroch je mimoriadne dôležitým dopravným projektom v hlavnom meste. Dôvodom sú nielen časté zápchy počas dopravných špičiek, ale aj nedávna výstavba nového sídliska Čerešne. Realizáciu jedného z najočakávanejších dopravných projektov v Bratislave sľubovali viaceré vedenia Magistrátu už pominulé roky.

Hlavný ťah z Dúbravky aj Lamača je 4 pruhový, a na Harmincovej tak vznikal lievik, kde sa dva pruhy zlievali do jedného, čo logicky spôsobovalo dopravné kongescie. To sa však už čoskoro stane minulosťou, pretože hlavné mesto po vysporiadaní pozemkov v okolí Harmincovej ihneď vyhlásilo tender na jej rozšírenie a od jesene minulého roka zažíva neobvyklý stavebný ruch.

Dvojprúdovka v dočasnom zúžení, práce napredujú

Rekonštrukcia dopravného ťahu je rozdelené na III. etapy, pričom tá prvá by mala byť hotová v apríli tohto roka a jej súčasťou je rozšírenie o ďalšie dva plnohodnotné pruhy. Zatiaľ čo na jeseň bolo na ceste vidieť čulý stavebný ruch, od nového roka by ste tu chlapov v oranžových reflexných vestách hľadali márne. „Na Harmincovej je potrebné spraviť stabilizáciu podložia, to je však teraz po dažďoch zvlhnuté a je potrebné, aby preschlo. Čakáme na lepšie meteorologické podmienky. Našťastie nemrzne, a teda v momente, keď preschne zemina do potrebnej hĺbky, sa práce opäť zintenzívnia," uviedol magistrát na sociálnej sieti a zároveň uistil, že plánovaný útlm nemá vplyv na dĺžku prác.

Potrebné práce na ceste sa stihli urobiť už v závere minulého roka. „ Boli vykonávané statické skúšky podložia pod novou cestou. Je vyčlenená plocha stavby (skúšobné pole), na ktorej zhotoviteľ vybudoval navrhované podložie a vykonáva statické skúšky na overenie, či je zvolené podložie vyhovujúce. Paralelne však prebiehajú aj ďalšie práce, v smere do mesta boli popri ceste už osadené nové stĺpy verejného osvetlenia a tiež pokračujú výkopové práce a prekládky sietí, “ informujú z Magistrátu.



V septembri po novej ceste, predtým však ešte musia stihnúť tieto práce



V druhej etapa, ktorá sa začne v jarných mesiacoch bude najprv zrealizovaná nová vozovka na rozšírenej časti a následne vymenená stará vozovka starej časti cesty po celej dĺžke. Pribudnúť by mala nová svetelná signalizácie, nové obrubníky, úpravy dažďových vpustov a mnohé iné terénne úpravy. Finálnou treťou etapou sa zavŕši celá rekonštrukcia a zrealizuje sa nové vodorovné dopravné značenie a ostrovček na križovatke Polianky. Výsledkom prác má byť okrem zlepšenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky aj celkové zmodernizovanie dopravnej tepny, pretože má pribudnúť bus pruh, a cyklo pruh súčasne s pruhom pre kolobežky. Samozrejmosťou budú aj nové chodníky.

Práce realizuje stavebný gigant Strabag, s ktorým mesto podpísalo zmluvu na realizáciu rozšírenia Harmincovej za 3 551 673 eur s DPH. Predmetom zmluvy nie je len samotné rozšírenie ulice, rekonštrukciou prejde aj cestná svetelná signalizácia v križovatke M. Sch. Trnavského – Harmincova, vybuduje sa nová cestná svetelná signalizácia v križovatke Harmincova - Lipského a úpravy sa uskutočnia aj na križovatke Harmincova - Polianky. Pribudne tiež nové verejné osvetlenie, nové zastávky mestskej hromadnej dopravy vrátane prístreškov a zrealizujú sa aj prekládky a úpravy inžinierskych sietí. Vybuduje sa nové parkovisko pred zimným štadiónom, pribudne cyklotrasa a zrekonštruuje sa povrch zostávajúcej časti ulice.